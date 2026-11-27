وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، قال زيلينسكي إن لترامب الحرية فيما يقوله أو ينشره، لكن وصف بوتين بالصديق أمر "غريب".

وأضاف متحدثا باللغة الإنجليزية "إنه معتد.. وقاتل. لا يمكن أن يكون صديقا".

وتابع "هذا يشبه أن يقول أحدهم عن هتلر خلال الحرب العالمية الثانية إنه صديق عزيز. لا، إنه ليس صديقا".

وقبل أسبوع وصف ترامب بوتين بأنه "صديق" وذلك خلال قمة عقدت في الصين. وبعد أيام، نشر ترامب صورة على منصته "تروث سوشال" تظهر الاثنين وهما يتصافحان هناك، تحت عنوان "صديقي".

ولطالما كانت علاقة ترامب بزيلينسكي متوترة، وأبرز ما في الأمر هو ما حدث في فبراير 2025 عندما انتقده الرئيس الأميركي بشدة علنا في المكتب البيضاوي.

وفي الآونة الأخيرة، اختلف الاثنان مجددا، إذ اعتبر ترامب أن الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية سبب لارتفاع تكاليف الطاقة وهدد بقطع الدعم الاستخباراتي عن كييف، في حين قال زيلينسكي إن موقف ترامب يشجع روسيا على مواصلة هجماتها على بلده.