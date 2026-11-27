وقال الشليمي، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن التعامل مع الحكومة الإيرانية ووزارة خارجيتها لا يعني بالضرورة الوصول إلى الجهة التي تدير ملفات الحرب والتسليح، معتبرا أن هذا التفاوت يعقد تفسير الهجمات وفهم أهداف طهران.

الكويت أمام احتمالات مصدر الهجوم

في تعليقه على هجوم استهدف موقعا في الكويت وأسفر عن مقتل إيطاليين اثنين وإصابة آخرين، طرح الشليمي احتمال انطلاق المسيرات من عبادان الإيرانية أو جرف الصخر العراقية، دون تقديم معلومات تحسم مصدرها.

واعتبر أن هذين الاحتمالين يضعان الكويت أمام تهديد من جبهتين. كما أشار إلى اختلاف توقيت الهجوم عن اعتداءات سابقة، قائلا إنه وقع نهارا بعدما كانت الهجمات تحدث عقب حلول الظلام، وربط ذلك بوضوح الاستهداف ودقته، وفق تقديره.

وأكد أن الكويت لم تشارك في الحرب ضد إيران، مستنكرا مقتل شخصين جاءا للعمل، لا للمشاركة في القتال. ورأى أن النفي الإيراني المتكرر لا يقدم تفسيرا لمصدر المسيّرات وكيفية وصولها.

الحرس الثوري ومفاتيح القرار

يرى الشليمي أن وزير الخارجية عباس عراقجي قد لا يملك تفاصيل العمليات، لأن القرار العسكري يرتبط بالحرس الثوري أكثر من ارتباطه بالحكومة.

واستشهد بحديث عن رسالة وجهها نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى محسن رضائي، بدلا من الاكتفاء بالتواصل مع الرئيس مسعود بزشكيان ووزير خارجيته، معتبرا ذلك مؤشرا إلى موقع القوة داخل النظام.

ووصف إيران بأنها تضم مركزين: حكومة تركز على الملفات المالية والاقتصادية، ومؤسسة تتحكم بقرارات الحرب والسلام. وبحسب قراءته، قد تتلقى الدول إجابات دبلوماسية لا تعكس جميع المعلومات المتوافرة لدى القيادات العسكرية.

أصفهان.. تحصين لا يبدد الشكوك

يعتبر الشليمي أن المنشأة المحصنة قرب أصفهان تزيد الضبابية بشأن الأنشطة الإيرانية، ويصف إخفاء طبيعة المواقع بأنه "تقية معمارية".

ويربط الاعتماد على المنشآت تحت الأرض بمحاولة تأمين القدرات الحساسة، قائلا إن الحرس الثوري يسيطر على القوات الجوفضائية والصواريخ والملفات النووية، بينما لا يمتلك الرئيس خيارات واسعة فيها.

وفي المقابل، لا يحسم حديثه طبيعة المنشأة أو الأنشطة داخلها، بل يضع التحصين والغموض في سياق الشكوك المحيطة بالبرنامج الإيراني وضعف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مخاوف من انتقال التكنولوجيا

يميز الشليمي، في قراءته للموقف الإيراني، بين تحريم استخدام السلاح النووي ومنع تصنيعه، معتبرا أن الحديث عن فتوى تحرم الاستخدام لا يحسم مسألة الإنتاج.

كما أشار إلى تقارير عن أسلحة كيميائية، وحذر من احتمال انتقال تقنيات مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل إلى جهات غير حكومية وميليشيات. ويرى أن ذلك قد يعرض بلدانا أخرى لتبعات قانونية وردود فعل عسكرية، لكنه لم يقدم ما يثبت حدوث هذا الانتقال.

كلفة إقليمية وحسابات أميركية

يحذر الشليمي من أن استمرار استهداف دول لم تشارك في الحرب سيكلف إيران علاقاتها وأصدقاءها. ويرى أن عدم الاستقرار واستمرار حالة "لا حرب ولا سلم"، أكثر من استهداف دولة بعينها، هما ما يؤثر في أسواق النفط.

وعن احتمالات التصعيد، يتوقع ألا يتخلى الكونغرس الأميركي عن دعم الجيش إذا تقررت عمليات عسكرية، بصرف النظر عن أغلبيته الحزبية. ويربط توقيت الحسم باكتمال تشكيل الحكومة الإسرائيلية وتبلور القرار الأميركي، في ظل تداخل الحسابات العسكرية مع التجاذبات السياسية الداخلية.