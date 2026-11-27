وكانت ألبانيزي، التي تتهم منذ وقت طويل إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وغيرها من جرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وصلت الخميس إلى مطار سان خوسيه لتسلم شهادة دكتوراه فخرية من جامعة كوستاريكا الرسمية.

وقال عمر باديلا رئيس المديرية العامة للهجرة والأجانب التابعة لوزارة الداخلية في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ألبانيزي هي موضع "تحذير دولي بسبب صلات لها بأعمال إرهابية".

وأضاف "آمل أن يبدد ذلك أي شكوك ويوضح التهديد الذي تشكله للأمن القومي".

من جانبه، أفاد مكتب رئيس الجمعة التي تعد أهم وأعرق جامعات كوستاريكا، في بيان أن سلطات الهجرة "تمنع" دخول ألبانيزي، مطالبا الحكومة بتبرير قرارها.

وعلقت ألبانيزي من المطار في منشور على إكس "ترى الوجه الحقيقي للإمبراطورية يوم تمسّ وترا حساسا أو تتخطى الحدود التي رسمها".

وصرحت لاحقا لإذاعة تابعة لجامعة كوستاريكا "هذا عار" مضيفة "ما جرى مؤسف حقا".

أما سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، فهنأ كوستاريكا على هذا الإجراء.

وكتب على إكس "الذين يستغلون تفويض الأمم المتحدة لهم لبث دعاية بغيضة وإضفاء الشرعية على منظمات إرهابية ... يجب أن يواجهوا العواقب".

وألبانيزي الإيطالية مقررة مستقلة عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2022 غير أنها لا تمثل المنظمة الدولية ولا تتحدث باسمها.

وهي تخضع لعقوبات أميركية على ارتباط بانتقاداتها لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين، كما أنها مدرجة على قائمة سوداء دولية تمنعها من استخدام بطاقات ائتمان أميركية وإجراء العديد من المعاملات المصرفية.

وتعتبر رئيسة كوستاريكا لاورا فرنانديز حليفة وثيقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وباشرت منذ تولي منصبها في مايو تقاربا مع إسرائيل حول المسائل التجارية.

وأوضحت جامعة كوستاريكا أنها اختارت منح هذا التكريم السنوي لألبانيزي بسبب "خلفيتها الأكاديمية المتينة وخبرتها ومنشوراتها وعملها في كشف التجاوزات".