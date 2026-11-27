وأكدت خدمة تغير المناخ التابعة لبرنامج "كوبرنيكوس" للاتحاد الأوروبي ذلك، بناء على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وبحسب البيانات، كانت درجات الحرارة من 18 حتى 24 نوفمبر الجاري أعلى بأكثر من درجتين من متوسط أيام المقارنة في الفترة من 1850 حتى 1900.

وقالت سامانثا بيرغيس، المسؤولة الاستراتيجية للمناخ في كوبرنيكوس: "للمرة الأولى كان الطقس في العالم أعلى بأكثر من درجتين مقارنة بعصر ما قبل الصناعة على مدى 7 أيام متتالية.. هذا لا يعني تجاوز عتبة الدرجتين الطويلة الأجل المحددة في اتفاق باريس، لكنه نذير قوي بالاتجاه الذي يتطور نحوه مناخنا".

وبحسب كوبرنيكوس، لم تتجاوز درجة الحرارة المقاسة درجتين فوق فترة المقارنة المعنية إلا في 3 أشهر حتى الآن: في فبراير 2024 خلال 4 أيام، وفي نوفمبر 2023 خلال يومين. ويتجاوز نوفمبر الحالي هذه الأرقام بكثير، إذ تجاوزت درجات الحرارة العتبة نفسها في 3 أيام متفرقة من الشهر، قبل الأسبوع المتصل.

وكان المجتمع الدولي يريد في الأصل وقف الاحترار عند 1.5 درجة، لتجنب أسوأ عواقب أزمة المناخ. لكن وفق تقرير للأمم المتحدة، لم يعد بالإمكان تجنب تجاوز هذا الحد ولو مؤقتا.

وإلى جانب الاحترار العالمي، تتفاقم درجات الحرارة المرتفعة حاليا بفعل ظاهرة المناخ "إل نينيو"، التي يُرجح أن تكون هذه المرة الأعنف منذ بدء التسجيلات، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وبحسب كوبرنيكوس، كان يوم 23 نوفمبر - أي يوم الاثنين الماضي - أعلى حرارة في العالم بمقدار 2.25 درجة مقارنة بمتوسط يوم المقارنة في فترة ما قبل الصناعة.

وقالت كوبرنيكوس: "هذا رقم قياسي جديد للانحراف اليومي في درجة الحرارة، أي الفرق بين درجة الحرارة العالمية ومتوسطها لهذا الوقت من العام".

وبذلك تم تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل في 17 نوفمبر 2023، حين كانت الحرارة أعلى بمقدار 2.25 درجة مقارنة بيوم المقارنة في فترة ما قبل الصناعة.

وفي ظل هذه الأرقام القياسية، تدعو بيرغيس إلى خفض سريع لغازات الاحتباس الحراري الضارة بالمناخ، وقالت: "سيأتي إل نينيو ثم يرحل، لكن الاحترار الكامن الناتج عن انبعاثات غازات الدفيئة سيستمر، ما لم نخفض هذه الانبعاثات".