وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة الماضية، شنت القوات الروسية ضربات بطائرات دون طيار (مسيرات) ضد البنية التحتية للنقل ومنشآت الصناعة العسكرية، وكذلك السفن البحرية المشاركة لصالح القوات الأوكرانية".

وأوضحت الدفاع الروسية الأهداف المستهدفة:

المؤسسة الصناعية "تيرموبلاست" في بلدة ليتيتشيف في مقاطعة خميلنيتسكي، التي تشارك في إنتاج الطائرات دون طيار الهجومية.

مصنع "مبكا-أوكرانيا" في مدينة زابوريجيا، المنتج والمورد للمنتجات الكهروتقنية للقوات الأوكرانية.

محطة كهرباء فرعية بقدرة 330 كيلوفولت في مدينة كريفي ريه في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

محطة كهرباء فرعية قدرة 330 كيلوفولت في مدينة جيتومير، التي تضمن تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

مركز لوجستي في بلدة بيلايا تسيركوف في مقاطعة كييف، كانت تخزن مكونات لتصنيع الوقود الصلب للصواريخ

منشأة للبنية التحتية للنقل في مدينة زابوريجيا.

4 قاطرات سكك حديدية في كريفي ريه وبيرشوترافينسك وبوغدانوفكا بمقاطعة دنيبروبتروفسك، المستخدمة لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية.

• سفينة بحرية في مياه البحر الأسود جنوب غرب أوديسا، كانت تنقل إلى أوكرانيا شحنات ذات طابع عسكري.

وكان حاكم مقاطعة لينينغراد الروسية، ألكسندر دروزدينكو أعلن، في وقت سابق اليوم الجمعة، إسقاط 44 مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة.