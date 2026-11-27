وقالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إنها سمحت للستة الآخرين بالعودة إلى كوريا الشمالية على متن قاربهم عبر الحدود البحرية الشرقية بين الكوريتين صباح اليوم الجمعة.

وكانت البحرية وخفر السواحل الكوريان الجنوبيان قد أنقذا الكوريين الشماليين في المياه الدولية بالقرب من جزيرة أوليونغ شرقي كوريا الجنوبية في 3 نوفمبر.

كثيراً ما تنجرف قوارب صيد كورية شمالية إلى ما وراء الحدود البحرية الشرقية والغربية نحو الجنوب. وفي هذه الحالات، تُعيد سول الصيادين إلى بلادهم إذا رغبوا في ذلك وثبت عدم تورطهم في أعمال تجسس، بينما تمنحهم حق الاستقرار في الجنوب إذا اختاروا البقاء.

ولم تعلق كوريا الشمالية بعد على الصياد الذي اختار البقاء في كوريا الجنوبية.

وتبدي بيونغيانغ حساسية شديدة تجاه حالات الانشقاق، وغالبا ما تتهم سول بإغراء مواطنيها بالانشقاق، وهو ما تنفيه كوريا الجنوبية.