وأفاد مسؤولو البحرية بأن غواصة تزن 1,800 طن من فئة "سون وون إيل" تعرضت لأضرار في طلاء هيكلها الواقي بعد أن تشابكت مع شباك صيد مهملة خلال مهمة ليلية في البحر الأصفر في سبتمبر الماضي، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

ونقلت الوكالة عن البحرية الكورية الجنوبية قولها إن الغواصة تمكنت من العودة إلى الميناء بقوتها الذاتية بفضل سلامة أنظمة الملاحة فيها، مشيرة إلى أنها تخضع حاليا لأعمال صيانة وتصليح لاستعادة جاهزيتها.

من ناحية ثانية، تعرضت غواصة "هونغ بيوم دو"، وهي من الفئة نفسها، لحريق في أبريل أثناء خضوعها لعملية إصلاح شامل مجدولة في حوض لبناء السفن في مدينة أولسان جنوب شرقي البلاد، على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة سول.

وتقوم البحرية بتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الصيانة للغواصة، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد زمني لاستكمال الأعمال.

الجدير بالذكر أن البحرية الكورية الجنوبية تشغل حاليا نحو 20 غواصة هجومية تعمل بالطاقة التقليدية.

وقالت البحرية إنها تحافظ على جاهزيتها دون انقطاع من خلال تعديل جداول الصيانة ونشر الأصول المتاحة بمرونة.