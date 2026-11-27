وأضافت فوكس نيوز أن خمس ولايات أميركية فقط مسؤولة عن نحو 87% من إجمالي انقطاعات التيار الكهربائي على مستوى البلاد، حيث كانت ولايات فرجينيا وماريلاند وبنسلفانيا الأكثر تضرراً، مع هبوب رياح عاتية على الساحل الشرقي.

وأوضحت الشبكة أن العاصفة أجبرت على تأجيل موكب عيد الشكر السنوي الذي تنظمه متاجر ماسي.

وشهدت مدينة ناشفيل أول تساقط ثلجي ملحوظ في عيد الشكر منذ 76 عاماً، كما تسببت في هبوب رياح عاتية بلغت سرعتها 130 كيلومتراً في الساعة على طول ساحل نيوجيرسي.