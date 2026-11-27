وكشف أندري سيبيها، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الليبي الطاهر الباعور، شدد خلاله على أن تحركات أوكرانيا لم تكن موجهة بأي شكل ضد ليبيا أو شعبها، بل اقتصرت على ضرب "أهداف عسكرية روسية تخدم المجهود الحربي لموسكو بشكل مباشر".

وأضاف الوزير الأوكراني: "ليس لدينا أي نية لتوسيع نطاق الحرب الروسية إلى ليبيا أو أي دولة أخرى"، مجددا التأكيد على دعم كييف الكامل لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وللجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام وإعادة توحيد البلاد.

وكانت كييف قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات نهاية الأسبوع استهدفت سفينتين روسيتين قبالة السواحل الليبية، ما أسفر عن غرق إحداهما، في تطور لافت عكس امتداد الصراع الروسي الأوكراني إلى خارج حدود البلدين.

وأثارت هذه العملية مخاوف واسعة من تداعياتها الأمنية والسياسية في ظل الانقسام القائم في ليبيا.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، طالبت كييف بتقديم توضيحات رسمية حول الملابسات، نافية بشكل قاطع وجود أي تنسيق أو تفاهم مسبق مع أوكرانيا، وذلك ردا على تكهنات أشارت إلى احتمال تورطها في الهجوم.

أما السلطات في بنغازي، فدعت إلى فتح تحقيق دولي للتحقق مما وصفته بـ "الوجود العسكري الأوكراني المزعوم" داخل الأراضي الليبية.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن إدانتها للهجمات، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل، ومؤكدة على ضرورة احترام السيادة الليبية وتجنيب البلاد أي صراعات خارجية.