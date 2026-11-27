ووفقا لما نقلته القناة الإسرائيلية 12، يسعى غادي آيزنكوت إلى إعلان "نجاح المهمة" مطلع الأسبوع المقبل، أو الانتظار أسبوعا إضافيا كحد أقصى، رافضا بذلك مطلب بينيت بالتوجه إلى رئيس الدولة لطلب تمديد المهلة أسبوعين إضافيين.

وأوضحت القناة أن أوساط آيزنكوت ترفض الاستجابة لطلب التأجيل خشية اندلاع تصعيد أمني أو وقوع أي حدث طارئ غير متوقع، حيث يقدر الحزب أن إطالة أمد المفاوضات والإجراءات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار التشكيلة السياسية الساعية لتأليف الحكومة.

وفيما يتعلق بمسار التفاوض مع حزب "معا"، ذكرت القناة 12 أن أوساط بينيت أجلت اجتماع الخميس إلى مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما وصفه مشاركون في المحادثات بأنه خطوة "ذات أهمية كبيرة"، وسط تضارب في تفسير أسباب هذا التأجيل.

نقلت القناة عن مقربين من نفتالي بينيت أن سبب التأجيل يعود إلى عدم تقديم مخطط تفصيلي لملف التجنيد حتى الآن والاكتفاء بعرض خطوط عريضة فقط، مؤكدين أن بينيت غير مستعد للتنازل عن مبادئه ويشترط تقديم المخطط التفصيلي لإحراز أي تقدم.

في المقابل، أبدت أوساط آيزنكوت استغرابها من هذه التصريحات، مشيرة بحسب القناة إلى أن السبب الذي أبلغت به لتأجيل اللقاء كان "شخصيا"، وأن جميع المعلومات المتاحة قد عرضت بالفعل على بينيت.

مشاورات مع الأحزاب "الحريدية"

على صعيد متصل، أشارت القناة الإسرائيلية 12 إلى أن الاتفاق مع الأحزاب الحريدية لم يستكمل بصورة نهائية بعد، مرجحة أن يشكل ذلك مصدر الخلافات الحالية التي تعرقل تقدم المفاوضات.

وفي هذا السياق، رصدت القناة سلسلة من التحركات واللقاءات في الأوساط الحريدية.

فقد عقد الحاخام دوف لاندو، عقب عودته من الولايات المتحدة، اجتماعا مطولا مع الحاخام موشيه هليل هيرش ناقشا خلاله "قضايا الساعة" وفق بيان صادر عن مكتب لاندو.

بينما رجح مقربون من الحاخامين تطرق اللقاء للقضايا السياسية وتوقعوا مصادقتهما على إجراء محادثات مع حزب "يشار"، نفت أوساط مكتب الحاخام هيرش صدور أي تصريح بالموافقة على ذلك حتى الآن.

ومن المقرر أن يعقد يوم الأحد المقبل اجتماع بين ممثلي حزب "يهدوت هتوراه" والمحامي بوعاز بن تسور الذي سيمثل الحزب في المفاوضات، على أن يشهد اليوم ذاته أول اجتماع مباشر بين "يهدوت هتوراه" وحزب "يشار".