وقرر القادة عدم استكمال الاجتماع صباح الجمعة، خلافا للبرنامج الأولي، نظرا للتباعد الكبير بين وجهات نظر الدول الأعضاء بشأن حجم الموارد المالية وتوزيعها.

وبخصوص أوكرانيا، تأجل البت في مقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن تقديم قرض إضافي لكييف إلى الشهر المقبل، لتعذر التوصل إلى إجماع بشأنه في هذه القمة الاستثنائية.

وكانت المفوضية قد اقترحت قرضا بقيمة 45 مليار يورو (نحو 49 مليار دولار) لدعم أوكرانيا، لكن 24 دولة فقط من أصل 27 أبدت دعمها للمقترح.

جوهر الخلافات

تعود الخلافات بسأن الموازنة المشتركة للسنوات من 2028 إلى 2034 إلى تباين الأولويات بين الدول الأعضاء.

فبعض الدول تفضل توجيه تمويل أكبر نحو الدفاع وتعزيز القدرة التنافسية، بينما تسعى دول أخرى إلى الحفاظ على التمويل المخصص للزراعة وسياسات التماسك التي تدعم المناطق الأقل نموا.

وتشكل الزراعة وسياسة التماسك معا نحو ثلثي الموازنة الأوروبية، ما يجعلها نقاط تفاوض حساسة.

وفي حين طالبت ألمانيا، أحد أكبر المساهمين في الموازنة، بضبط مالي وعدم تحميل مزيد من الديون، دافعت فرنسا وإيطاليا ودول أخرى عن تمويل السياسات التقليدية وحماية المزارعين والمناطق الفقيرة.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد هدد في وقت سابق بعرقلة الموازنة متعددة السنوات إذا لم تساهم الدول الأعضاء في دعم أوكرانيا.

ومن المقرر أن تستأنف المناقشات في قمة أخرى تعقد في ديسمبر المقبل، مع سعي القادة إلى التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام.

وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد دعا إلى اتفاق "قبل نهاية العام" وبالإجماع، بينما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنه بعد 31 ديسمبر لن يكون قادرا على استكمال المفاوضات بسبب قرب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل.