وردا على سؤال بهذا الشأن في منتجعه مارالاغو، قال ترامب: "لا أعرف، لكنه إذا أراد المجيء، فبإمكانه ذلك بالتأكيد".

وقبل هذه التصريحات، كان ترامب قد أعلن أنه حض نظيره الروسي فلاديمير بوتين على "وقف كل أشكال العدوان العسكري" تجاه أوروبا، بعد أسبوع واحد من لقاء جمعه بزعيم الكرملين في الصين وصفه خلاله ب"الصديق"، في وقت أشار مسؤولون أميركيون إلى أن قضية الأراضي بين كييف وموسكو وصلت إلى "طريق مسدود".

وقال ترامب إنه توجه بهذا الطلب لبوتين أثناء لقاء جمعهما في مدينة شنجن الصينية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الهدف منه هو إنهاء الحرب التي باتت على مشارف عامها الخامس في أوكرانيا.

وأتت تصريحات الرئيس الأميركي غداة استضافته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في فلوريدا، وإصدارهما بيانا مشتركا دعيا فيه روسيا إلى عدم توسيع نطاق الحرب في أوكرانيا.