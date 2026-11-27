وأضاف: "نحاول منحهم (الإيرانيين) فرصة للتصرف بذكاء. إذا أقدمنا على أي خطوة، فسنضرب جبل الفأس بالتأكيد. يمكننا إخبارهم بذلك، لأنه لا يوجد ما يمكنهم فعله حيال ذلك".

وأوضح ترامب أن واشنطن لم تر أي نشاط حقيقي هناك، وأنه سيكون من الجيد "لو توصلوا إلى اتفاق" في إشارة إلى الإيرانيين. وأردف قائلا :" شخصيا، لا أعتقد أنهم سيفعلون".

وفي مكالمة مع جنود أميركيين منتشرين في الشرق الأوسط، بمناسبة عيد الشكر، قال ترامب: "لدينا النصر في متناول اليد (في إيران). سيحدث متى أردت أن يحدث. نحن نحاول أن نكون لطفاء. نحن نعطيهم كل فرصة لعقد صفقة وإنقاذ الكثير من الأرواح".

لكن أضاف :"لكنني غير متأكد إذا كانوا سيستغلون ذلك. الكثير من الناس يتساءلون لماذا - هل هم مجانين؟ ربما يكونون كذلك".

وأكد ترامب أنه منذ بدء الحصار البحري لم تتمكن أي سفينة إيرانية من العبور من مضيق هرمز، مضيفا أن القوات الأميركية أطلقت أكثر من 150 صاروخا لمنع الصواريخ والمسيرات الإيرانية من استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز.