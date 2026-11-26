وأقر مجلس النواب القانون بأغلبية 142 صوتا مقابل 112، بعدما وافق عليه مجلس الشيوخ، ليحل محل مرسوم حكومي سابق يحظرتغطية الوجه في المدارس.

وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي تقود ائتلافا من ثلاثة أحزاب يمينية ومحافظة، قد أعلنت الحظر بعد العطلة الصيفية.

وبموجب التشريع، سيطبق اعتبارا من العام الدراسي 2027-2028 سقف نسبته 30 بالمئة للطلاب الأجانب الذين لا يمتلكون كفاءة كافية في اللغة الإيطالية، في الصفوف الأولى من مختلف المراحل التعليمية.

وتشمل هذه النسبة الأطفال الذين لا يحملون الجنسية الإيطالية، ولم يولدوا في البلاد، ولم يلتحقوا برياض أطفال إيطالية لمدة عامين على الأقل.

أما في المدارس الثانوية، فيشترط لاستثناء الطلاب من النسبة المحددة أن يكونوا قد أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في المدارس الإيطالية. كما يلزم التشريع أولياء الأمور بتعلم اللغة الإيطالية.