وتشمل المبادرة أفراد الاحتياط الاستراتيجي من الجيش والبحرية الملكية وسلاح الجو الملكي، وتعد الأولى من نوعها منذ الحرب الباردة، بحسب تقارير إعلامية.

وقالت وزارة الدفاع إن بعض العسكريين السابقين ملزمون، بموجب شروط خدمتهم، بالعودة إلى القوات المسلحة في ظروف استثنائية، بينها حالات الطوارئ الوطنية أو الانتقال إلى حالة الحرب.

تحديث البيانات والمهارات

ويهدف التواصل إلى التأكد من صحة بيانات العسكريين السابقين، وتسجيل المهارات والخبرات التي اكتسبوها منذ مغادرتهم الخدمة، بما يتيح الاستفادة منها عند الحاجة.

ويمكن لأفراد الاحتياط التطوع للمشاركة في التدريبات والمناورات، ومنها مناورات حلف شمال الأطلسي الرئيسية "ستيدفاست ديفندر"، المقررة في الربيع المقبل.

وتأتي الخطوة وسط مخاوف أوروبية من التهديد الروسي، في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022.

"إجراء احترازي معقول وضروري"

وقال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ، الخميس، إن جمع هذه المعلومات ينبغي أن يكون إجراء اعتياديا يبعث على الطمأنينة، لا القلق.

وأضاف لشبكة "سكاي نيوز": "لا شك في أننا نعمل في ظل تهديدات متزايدة"، معتبرا أن تعزيز الجاهزية يمثل "إجراء احترازيا معقولا وضروريا".

وكان آلاف الجنود البريطانيين والفرنسيين قد شاركوا في أكتوبر في مناورات تهدف إلى الدفاع عن دول حلف شمال الأطلسي في مواجهة هجوم بأساليب الحرب الحديثة.

من جانبه، شدد الوزير المكلف شؤون المحاربين القدامى، كالفن بيلي، على أن "هذه الرسائل لا تعني أن قوات الاحتياط على وشك التعبئة".

وأوضح أن المبادرة إجراء إداري لضمان القدرة على التواصل مع المؤهلين للعودة إلى الخدمة، وتحديث المعلومات المتعلقة بخبراتهم ومهاراتهم.