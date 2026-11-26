وأوضح ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، أنه أطلع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، على هذه التطورات خلال اجتماعهما مساء الأربعاء في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.

ولم يقدم تفاصيل عن طبيعة الأسلحة الجديدة أو قدراتها أو موعد دخول المنشآت حيز التشغيل.

وقال ترامب إن الاجتماع ركز على الحرب الروسية الأوكرانية والصراع في إيران، إلى جانب ما وصفه بإنجازات الولايات المتحدة وحلف الناتو خلال قمتي لاهاي وأنقرة.

وأضاف أن الجانبين بحثا أهمية تجنب روسيا وأوكرانيا اتخاذ خطوات قد توسع نطاق الحرب، سواء بصورة متعمدة أو غير مقصودة، مشددا على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية في أسرع وقت.

وشملت المناقشات الإنفاق الدفاعي والاستثمارات في الصناعات العسكرية بالولايات المتحدة ودول الحلف.

وأكد ترامب أن بلاده تنتج حاليا كميات من المعدات العسكرية والذخائر لم يسبق لها إنتاجها، متوقعا وصول المخزونات الأميركية قريبا إلى مستويات مرتفعة تتيح للحلفاء والشركاء الاستفادة منها.