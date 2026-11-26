ونقلت منصة "نبض أفريقيا"، التابعة لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، عن آبي أحمد قوله أمام البرلمان إن النهر (النيل الأزرق)، المعروف في إثيوبيا باسم "آباي"، لا يخص بلاده وحدها، وإن لدول المصب نصيبا فيه تحترمه إثيوبيا وتحرص على حمايته.

وأضاف: "نعمل بشعور من المسؤولية حتى تحصل مصر والسودان على مياه كافية. ليست لدينا رغبة في استخدامها حصريا، سنستخدمها بصورة قانونية، ونساعد ونتعاون".

وشدد آبي أحمد على تمسك بلاده بتطوير مواردها المائية لتوليد الطاقة وانتشال مواطنيها من الفقر، قائلا: "لا نحتاج إلى إذن من أحد لذلك".

وربط استغلال هذه الموارد باستراتيجية أوسع لتحويل الإمكانات الطبيعية إلى قدرات إنتاجية تحقق الأمن الغذائي وأمن الطاقة، معتبرا أن التحدي يتمثل في تحويل الثروات المتاحة إلى مكاسب ملموسة للسكان.

ورحب بتقارير إعلامية عن التوسع الزراعي في مصر، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى ازدهار الزراعة المصرية بالتوازي مع نمو قطاع الطاقة الإثيوبي، من خلال التعاون المتبادل.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن بلاده تمثل مصدرا للمياه لعدد من دول الجوار، وإنها لم تسع إلى قطع هذه الموارد عنها.

ودعا إلى تعزيز خطاب تعليمي وإعلامي يشجع الأخوة بين الإثيوبيين وشعوب مصر والسودان وجيبوتي وإريتريا، بدلا من تأجيج العداء، معتبرا أن استقرار إثيوبيا وازدهارها يعودان بالنفع على جيرانها.

وتأتي التصريحات في سياق الخلاف بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة وإدارة مياه النيل، والتوفيق بين احتياجات التنمية في دول المنبع والمصالح المائية لدول المصب.