وجاءت دعوة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى توسيع نطاق توظيف الأسلحة النووية التكتيكية وتنويع مهامها العسكرية، لتسلط الضوء على هذا التحول وما يحمله من مخاطر خفض عتبة اللجوء إلى السلاح النووي.

وقال كيم، خلال تفقده منشآت لإنتاج المواد النووية وأبحاث الأسلحة، الأربعاء، إن بلاده تعمل على زيادة قدراتها الإنتاجية من المواد النووية بصورة منهجية، مشددا على أهمية توظيف الأسلحة النووية التكتيكية في مجالات ومهام متعددة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الخميس.

ما الفرق بين النووي التكتيكي والاستراتيجي؟

يكمن الاختلاف الأساسي بين النوعين في طبيعة المهمة العسكرية التي يؤديها كل منهما، وليس فقط في قوته التدميرية أو مدى وصوله.

فالأسلحة النووية الاستراتيجية ترتبط بمفهوم الردع الشامل، وتهدف إلى منع الخصم من شن هجمات كبرى عبر التهديد بإلحاق أضرار جسيمة بقدراته العسكرية والاقتصادية وبنيته التحتية.

أما الأسلحة النووية التكتيكية، التي يطلق عليها أيضا الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، فترتبط بأهداف عسكرية أكثر محدودية ضمن نطاق النزاعات الإقليمية.

وتتميز الأخيرة عادة بقوة تدميرية أقل ومدى أقصر، لكن لا توجد حدود رقمية متفق عليها دوليا للفصل بين النوعين.

كما أن انخفاض القوة التدميرية نسبيا لا يعني محدودية الخسائر البشرية أو التداعيات الإشعاعية والبيئية الناجمة عن استخدامها.

من الردع إلى احتمال الاستخدام

استند التوازن النووي خلال الحرب الباردة بدرجة كبيرة إلى مفهوم "التدمير المتبادل المؤكد"، الذي يقوم على إدراك القوى النووية الكبرى أن شن هجوم نووي واسع قد يؤدي إلى رد مماثل يلحق بها أضرارا كارثية.

لكن الأسلحة النووية التكتيكية تطرح معضلة مختلفة، تتمثل في الاعتقاد بإمكانية استخدام السلاح النووي لتحقيق أهداف عسكرية محدودة دون الانزلاق بالضرورة إلى حرب نووية شاملة.

وهنا تبرز المخاوف المرتبطة بما يعرف بـ"عتبة الاستخدام النووي"، أي الظروف التي قد تدفع دولة إلى اتخاذ قرار باستخدام السلاح النووي.

فكلما ترسخ الاعتقاد بإمكانية احتواء تداعيات الاستخدام النووي، ازدادت مخاطر سوء التقدير، خصوصا أنه لا توجد ضمانات بأن يلتزم الخصم بحدود المواجهة نفسها.

كيف تتغير معادلات التوازن العسكري؟

يؤثر انتشار الأسلحة النووية التكتيكية على التوازنات العسكرية من خلال عدة عوامل:

إدخال احتمالات التصعيد النووي في حسابات النزاعات التقليدية والإقليمية .

زيادة الضبابية بشأن الظروف التي قد تلجأ فيها الدول إلى استخدام ترساناتها النووية .

تعقيد التزامات القوى النووية الكبرى بالدفاع عن حلفائها .

زيادة الضغوط على الدول المتنافسة لتوسيع قدراتها العسكرية والنووية .

وفي شبه الجزيرة الكورية، لا تقتصر تداعيات تطوير هذه الأسلحة على التوازن العسكري بين الكوريتين، بل تمتد إلى الالتزامات الدفاعية الأميركية تجاه كوريا الجنوبية واليابان.

وفي أعقاب تصريحات كيم، أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها تتعامل بجدية مع توجه بيونغ يانغ لتوسيع نطاق أسلحتها النووية التكتيكية، وأنها ستعمل على تعزيز الردع بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

كوريا الشمالية ليست وحدها

لا يقتصر الاهتمام بالأسلحة النووية غير الاستراتيجية على كوريا الشمالية، إذ تحتل هذه الأسلحة مكانة في العقائد العسكرية لعدد من القوى النووية.

وتمتلك روسيا والولايات المتحدة أسلحة نووية غير استراتيجية، فيما يمثل التداخل بين الردع النووي والتوازن العسكري التقليدي عنصرا مهما في العلاقات بين الهند وباكستان.

ويضيف تنوع العقائد النووية وصعوبة التحقق من حجم بعض الترسانات ومستوى جاهزيتها مزيدا من التعقيد إلى جهود الحد من التسلح ومنع التصعيد.

هل يمكن احتواء حرب نووية محدودة؟

تظل إمكانية احتواء التصعيد بعد الاستخدام الأول للسلاح النووي واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بين خبراء الدراسات الاستراتيجية.

فإلى جانب الخسائر البشرية الناجمة عن الانفجار والحرارة والإشعاع، قد تعجز المؤسسات الصحية وفرق الإغاثة عن التعامل مع حجم الكارثة.

كما أن قرار الرد وطبيعته يظلان بيد الطرف الآخر، الذي قد ينظر إلى أي استخدام نووي باعتباره تجاوزا لخط أحمر، بصرف النظر عن القوة التدميرية للسلاح المستخدم.

ومن هنا، تكمن المفارقة في أن انتشار أسلحة نووية مصممة لأداء مهام عسكرية محدودة قد يزيد مخاطر اندلاع مواجهة لا يمكن إبقاؤها ضمن تلك الحدود.