وأوضحت الهيئة، نقلا عن السلطات المحلية، أن الحادث وقع يوم الأربعاء، عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، وأن جميع أفراد الطاقم جرى حصرهم، دون ورود تقارير عن تأثيرات بيئية حتى صدور التنبيه.

ولم يحدد البلاغ هوية الناقلة أو علمها أو حجم الأضرار التي لحقت بها، كما لم يذكر مصدر المقذوف.

ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطاني السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، فيما تواصل السلطات التحقيق.