وكان الانفجار قويا إلى درجة تسببت في اهتزاز أبواب المنازل والمباني على بعد عدة كيلومترات من موقع الحادث، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس، شاهدوا أيضا ألسنة لهب أعقبها تصاعد سحابة كثيفة من الدخان الأسود.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة لهب ضخمة تتصاعد في السماء من موقع الانفجار، فيما وثقت مقاطع أخرى تصاعد عمود كثيف من الدخان الأسود، شوهد من مسافات بعيدة.

وقال مكتب مقاطعة بانغنا، في بيان نشره على صفحته على فيسبوك: "وقع انفجار في مستودع بانغتشاك للنفط. حفاظا على السلامة، نهيب بالجمهور في المنطقة إخلاءها فورا".

وأوضحت الشرطة لوكالة فرانس برس أنه جرى إجلاء التلاميذ من المدارس الواقعة بالقرب من موقع الحادث، كما طُلب من سكان المنطقة مغادرة المكان كإجراء احترازي.

وأفاد مركز "إيراوان" للطوارئ الطبية التابع لبلدية بانكوك بأن أربعة من المصابين صُنّفوا ضمن الفئة "الحمراء"، ما يعني أن إصاباتهم خطرة، فيما صُنّفت الحالات الثلاث الأخرى ضمن الفئة "الصفراء"، التي تشير إلى إصابات أقل خطورة.

وتدير شركة "بانغتشاك"، وهي مجموعة تايلاندية تعمل في قطاع الطاقة، هذا الموقع الواسع في شرق بانكوك.

وقالت الشركة، في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، إنها "اتخذت الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحادث، وأوقفت جميع وحداتها الإنتاجية، وتمكنت من احتواء الوضع، كما أُخمد الحريق عند الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش.

وأضافت الشركة أن "سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق".