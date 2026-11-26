وفي "رادار" على سكاي نيوز عربية، اختلف مدير معهد جسور للعلاقات نائل الزعبي وعضو الكنيست السابق مفيد مرعي بشأن أثر التوصية، واتفقا على هشاشة حكومة ضيقة، خصوصا مع تعقيدات الدعم العربي ومشاركة الأحزاب الحريدية.

القضاء واحتمالات الوحدة

يرى الزعبي أن الملفين 2000 و4000 يتجهان إلى الزوال، بينما يبقى الملف 1000 عالقا. ويعتقد أن انحسار الاتهامات قد يمنح أحزابا قاطعت نتنياهو لأسباب قضائية مبررا للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية.

لكن مرعي يشدد على أن التوصية ليست قرارا نهائيا، ولا يراها عاملا يساعد نتنياهو على تشكيل الحكومة أو يعطل تقدم آيزنكوت.

ويقول إن آيزنكوت أحرز خطوة مع معسكره وليبرمان، الذي يصفه بأنه "حجر الأساس" في أي تشكيلة، بالنظر إلى اتصالاته مع الحريديم.

مفاوضات على مسارين

يحدد مرعي مسارين متوازيين: تشكيل حكومة من معسكر التغيير تضم آيزنكوت وليبرمان وغولان وبينيت، أو إقامة حكومة موسعة بمشاركة الليكود، صاحب 27 مقعدا.

ويرى أن آيزنكوت يحتاج إلى إظهار سعيه إلى الخيار الموسع، رغم وجود معارضين له داخل معسكره. ويتفق الزعبي على أن التفاوض يجري مع الكتلة الحليفة والليكود بالتزامن، مشيرا إلى مقاطعة الحزب الديمقراطي اليساري للمحادثات.

ولا يحسم تعدد قنوات التفاوض المأزق؛ فكل صيغة تواجه اعتراضات تتعلق بالشركاء والقيادة والكلفة الانتخابية.

حكومة تتشكل وقد لا تصمد

يفصل الزعبي بين القدرة على إقامة الحكومة وقدرتها على العمل دون شلل، ويشكك في صمود ائتلاف صغير يعتمد على أصوات القوائم العربية أمام التحديات الداخلية والخارجية.

ويقول إن إسقاط الحكومة برلمانيا يحتاج إلى أغلبية، لكن إضعافها أمام الرأي العام يظل أداة يستطيع نتنياهو استخدامها، مستحضرا تجارب سابقة.

ويتفق مرعي على محدودية عمر هذه الصيغة، معتبرا أن احتمال العودة إلى الانتخابات يقلق آيزنكوت. لكنه يرى أن جولة جديدة قد تضر الطرفين، بعدما تغيرت مواقف الناخبين سياسيا واجتماعيا.

الدعم العربي وعقدة الحريديم

ووصف الزعبي المشهد بأنه "ديمقراطية غريبة"، إذ يُنظر إلى التحالف مع أحزاب عربية فازت في الانتخابات كأنه جريمة سياسية.. لكنه يعتقد أن الأحزاب الصهيونية تخشى كلفته الانتخابية، خصوصا مع تصريحات لنواب عرب يعتبرها مستفزة للشارع اليهودي.

ويشير إلى مرونة لدى ليبرمان تجاه الدعم العربي مقابل قبول مشاركة الحريديم، بهدف إبعاد نتنياهو. وفي المقابل، ينقل عن رئيس "يهدوت هتوراة" رفض الجلوس مع الأحزاب العربية.

ويتوقع مرعي أن يستثمر الليكود أي تفاهم مع القوائم العربية لشن حملة على آيزنكوت ومعسكره، ما يزيد صعوبة تحويل الاتفاق العددي إلى استقرار سياسي.

الأمن والتحقيق يعمقان الصراع

يرى الزعبي أن شن حملة ضد إيران دون ضرورة أمنية سيكون صعبا، لأن أبرز خصوم نتنياهو قادمون من المؤسسة الأمنية. لكنه يحذر من اعتبار إسرائيل مشلولة، مؤكدا أن حكومة تصريف الأعمال تحتفظ بقدرة اتخاذ قرارات عسكرية.

ويتفق الضيفان على أن الملف الأمني يتجاوز التنافس الشخصي، فيما يشدد مرعي على التنسيق الكامل في القرارات.

وبالتوازي، يستمر الخلاف على التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر؛ فبحسب مرعي، يريد معسكر آيزنكوت لجنة قضائية، بينما يفضل الليكود لجنة حكومية. ويختصر المأزق بوجود أغلبية برلمانية مع معسكر التغيير، مقابل حكومة بيد الليكود، في صراع يستمر حتى انتهاء مهلة التفويض.