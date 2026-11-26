وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج ستتولى تمويل الصفقة، التي "لن تستخدم فيها أي أموال أميركية".

وتشمل الحزمة "أجهزة ومعدات مرتبطة بتشغيل المقاتلات، ومعدات مخبرية، وخدمات دعم للنقل"، وستضاف إلى صفقة سابقة محدودة لم تكشف عن قيمتها.

وقالت الوزارة إن "الصفقة المقترحة ستعزز قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال دعم مهام الدفاع عن النفس والأمن الإقليمي بقدرات دفاع جوي أكثر متانة".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت مطلع أكتوبر الماضي، أن تأخر أعمال الصيانة ونقص قطع الغيار أديا إلى تعطل أكثر من نصف أسطول أوكرانيا من مقاتلات "إف 16"، وأن جميع الطائرات أميركية الصنع قد تتأثر بحلول نهاية العام الجاري.

ونفى مسؤولون أوكرانيون أن تكون هناك أزمة في جاهزية الطائرات، وإن أقروا أن بعض مكونات مقاتلات "إف 16" أصبح أكثر صعوبة.