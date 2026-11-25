وقال كيم ⁠إن على كوريا الجنوبية التركيز أيضا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أصعدة متعددة، وإن قدرتها على إنتاج المواد النووية تشهد توسعا على نحو منهجي.

وخلال جولة لتفقد منشآت إنتاج المواد النووية وأبحاث الأسلحة، قال ‌كيم إن مكانة كوريا الشمالية كدولة حائزة للأسلحة النووية "مصونة تماما".

ولم تحدد الوكالة ‌تلك المنشآت أو مواقعها، بينما نقلت عن كيم قوله: "قدراتنا النووية أصبحت الآن واقعا".

وقال الزعيم الكوري الشمالي إن بلاده يجب أن "تركز على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في مجالات ‌متعددة لمهام مختلفة" من دون توضيح طبيعة هذه المهام، ووصف أحدث الإنجازات ‌في ⁠إنتاج هذا النوع من الأسلحة بأنها "نجاح كبير في تنفيذ سياسة القوة النووية".

كما قال إن أي محاولة لحرمان كوريا الشمالية من ⁠الوضع النووي، الذي ‌كرسته في دستورها عام 2023، ستعد "إعلانا صريحا ⁠للحرب".

وأضاف أن بيونغيانغ "لن تتخلى أبدا عن الضمانة الأساسية للسيادة والأمن الوطنيين".

وقال كيم: "حيازتنا للأسلحة النووية خيار لا رجعة فيه على الإطلاق، ما ⁠دامت هناك قوى خبيثة تستخدم الأسلحة النووية وسيلة لتحقيق الهيمنة".

وأجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية منذ عام ​2006، كان آخرها وأكثرها قوة عام 2017.

وفي أغسطس الماضي، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي إن هناك اعتقادا سائدا أن بيونغيانغ تمتلك ما بين ​80 ‌و120 رأسا نوويا، لكنه أشار إلى أن هذا التقدير مستمد من مؤسسات بحثية خاصة، ولا يمكن تأكيده رسميا.