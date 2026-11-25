وأصدر القاضي الاتحادي كريستوفر كوبر في واشنطن أمرا قضائيا، في دعوى جماعية رفعت نيابة عن أطفال سيحرمون من الجنسية بموجب الأمر التنفيذي الصادر في أغسطس الماضي.

وسيعوق هذا الحكم جهود ترامب لتنفيذ أحد أبرز إجراءات الحملة المتشددة لإدارته ضد الهجرة.

كما منع قاض اتحادي آخر في ولاية ماريلاند في سبتمبر الماضي تنفيذ أمر ترامب، وستضطر الإدارة الآن إلى السعي إلى ‌إلغاء الحكمين عبر السبل القانونية حتى تتمكن من تنفيذه.

وقال كوبر: "حيثيات هذه القضية واضحة تماما. أكدت المحكمة العليا مرتين أن جميع الأطفال ‌المولودين في هذا البلد مواطنون أميركيون، باستثناء حفنة صغيرة منهم لا يخضعون للقانون الأميركي".

وقال المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ممثل المدعين كودي وفسي، في بيان، إن ترامب "يتعين عليه أن يدرك أن الجنسية بحكم الولادة هي قانون البلاد".

وأضاف: "طفح الكيل. المحكمة العليا رفضت مرتين محاولات تقويض حق المواطنة بالولادة، الأولى عام ‌1898 والثانية في وقت سابق من هذا العام. ‌المرة الثالثة لن تكون ⁠أوفر حظا".

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس القرار بأنه "مجرد حكم آخر صادر عن قاض من النشطاء، عينه (الرئيس السابق باراك) أوباما في محاولة لإحباط أجندة الرئيس ترامب المنطقية".

وأضافت في بيان أن أمر ترامب "يتوافق مع الأحكام والتحليلات ⁠التي وضعتها المحكمة العليا".

ووقع ترامب الأمر ‌التنفيذي المثير للجدل بعد رفض المحكمة العليا في يونيو الماضي، محاولته الأولى التي تعود ⁠إلى عام 2025 لإنهاء حق المواطنة بالولادة، للأطفال الذين لا يكون والداهم مواطنين أميركيين أو ⁠مقيمين دائمين بصورة قانونية، المعروفين بحاملي البطاقة الخضراء (غرين كارد).

وخلص حكم المحكمة العليا إلى أن الأمر التنفيذي الأولي لترامب "ينتهك بند الجنسية الوارد ​في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي ⁠يمنح الجنسية لمن يولدون في الولايات المتحدة ويخضعون لولايتها القضائية".

وبعد فترة وجيزة من صدور حكم المحكمة العليا، حاول ترامب مرة أخرى تقييد حق المواطنة بالولادة بأمر جديد يستهدف ما يعرف باسم "سياحة الولادة"، وتعني سفر النساء الحوامل إلى الولايات المتحدة للولادة حتى يتمكن أطفالهن من الحصول على الجنسية تلقائيا.

كما استهدف الأمر الأطفال الذين يعمل آباؤهم لدى حكومات أجنبية أو منظمات دولية، لكنهم يفتقرون إلى الحصانة الدبلوماسية، وأولئك الذين يصنف أحد والديهم على أنه "أجنبي معاد".

لكن كوبر قال إن المحكمة العليا أوضحت بالفعل أن "الرئيس لا يمكنه استحداث ‌استثناءات جديدة من حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة والخاضعين لقوانينها".

ويمنع الأمر القضائي المؤقت الذي أصدره كوبر، وزارتي الخارجية والأمن الداخلي وإدارة الضمان الاجتماعي من تنفيذ أمر ترامب ضد أي أطفال مشمولين بالدعوى الجماعية.