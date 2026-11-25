وتقدمت الشركة، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بالطلب في وقت سابق من العام الجاري، ضمن مشروع "ستارمايند"، الذي يستهدف معالجة كميات ضخمة من البيانات في الفضاء لاستخدامها على الأرض.

وتعتزم "سبيس إكس" نشر الأقمار على ارتفاعات تتراوح بين 500 و2000 كيلومتر، وربطها بشبكة"ستارلينك" عبر وصلات ليزر عالية السرعة، لنقل البيانات بين الأقمار وإيصالها إلى المحطات الأرضية.

وبحسب خطط الشركة، ستعتمد الأقمار الجديدة على الطاقة الشمسية خلال أكثر من 99 في المئة من وقت تشغيلها، مع استخدام التبريد الإشعاعي للتخلص من الحرارة الناتجة عن عمليات الحوسبة. ويقدر عمرها التشغيلي بخمس سنوات.

وتقول "سبيس إكس" إن نقل مراكز البيانات إلى الفضاء يوفر وسيلة أكثر كفاءة لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي، ويخفف القيود المرتبطة باستهلاك الطاقة وتشغيل المراكز الأرضية.

وتمثل الموافقة التنظيمية خطوة نحو تنفيذ المشروع، بينما يظل نشر الأقمار وتشغيل مراكز البيانات مرحلة لاحقة.