وتنشأ الظاهرة الطبيعية مع ارتفاع حرارة المياه السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، وتتكرر كل سنتين إلى سبع سنوات، وتؤدي إلى تغيرات واسعة في أنماط الرياح والضغط الجوي والأمطار.

أعلنت فيجي هذا الأسبوع حالة الكارثة الوطنية، فيما فرضت تونغا حالة الطوارئ بسبب موجات جفاف شديدة مرتبطة بالظاهرة.

وقال رئيس وزراء فيجي، سيتيفيني رابوكا، الأربعاء، إن الأسر في أنحاء البلاد تشعر بالقلق بشأن الحصول على المياه وتأثير الجفاف المطول على حياتها اليومية.

ويتيح إعلان الكارثة للحكومة ترشيد استهلاك المياه، وإصدار أوامر إخلاء، وإعادة توجيه الأموال العامة. وأفادت وسائل إعلام محلية بإرسال عشرات الشاحنات المحملة بالإمدادات إلى قرى يهددها الجفاف.

سان فرانسيسكو تترقب ارتفاع المد

وفي الولايات المتحدة، تستعد سان فرانسيسكو لمستويات مرتفعة من المد قد تتسبب في فيضانات ساحلية، يُتوقع أن تبلغ ذروتها الأربعاء، عشية عطلة عيد الشكر.

ويتزامن تأثير "إل نينيو" والضغط الجوي المنخفض مع اصطفاف الشمس والأرض والقمر، بما يعزز ارتفاع منسوب المياه.

ويتوقع أن تسجل المنطقة أعلى مستويات المد منذ يناير 1983، مع ترقب موجات مد مرتفعة أخرى خلال ديسمبر ويناير.

المحاصيل والأسعار تحت الضغط

وتثير الأضرار المحتملة للمحاصيل مخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإضافة ضغوط على اقتصاد عالمي يواجه بالفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والتغير المناخي.

ووصف باولو زانغييري، الخبير الاقتصادي لدى "جنرالي لإدارة الأصول"، الظاهرة بأنها صدمة سلبية شديدة على صعيد العرض، تضاف إلى اضطرابات قائمة.

وتقدر مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" أن موجة بالغة الشدة من "إل نينيو" قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.6 في المئة عام 2027، و0.8 في المئة عام 2028.

وتحذر الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي من تزايد شدة الظاهرة، رغم تراجع تقديرات احتمال بلوغها مستويات قياسية خلال أواخر العام وبداية 2027 إلى نحو 60 في المئة، مقارنة بتقديرات سابقة أعلى.

وتستخدم الإدارة مؤشرا يقارن تغير حرارة سطح البحر في منطقة محددة من المحيط الهادئ الاستوائي بحرارة الحزام الاستوائي، بهدف قياس تفاعلات المحيط والغلاف الجوي المرتبطة بالتأثيرات المناخية للظاهرة بصورة أدق.

تفاوت الخسائر

ولا تتوزع تداعيات "إل نينيو" بالتساوي حول العالم. وخلصت دراسة لشركة "أليانز" إلى أنها تغير أنماط الكوارث وتوزيعها أكثر مما تزيدها في كل مكان.

ويسهم انخفاض نشاط الأعاصير في المحيط الأطلسي في تقليص الخسائر المؤمن عليها، والحد من اضطرابات إمدادات النفط والغاز في خليج المكسيك.

وفي المقابل، تواجه دول في النصف الجنوبي من العالم آثار الظاهرة بتغطية تأمينية محدودة للغاية أو معدومة، ما يقلص قدرتها على تعويض الخسائر.