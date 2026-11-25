وأظهرت بيانات خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، الأربعاء، تجاوز عدد الوافدين الرقم القياسي السابق، البالغ نحو 1500 مهاجر، والمسجل قبل أسبوعين.

وقالت الخدمة إنها عثرت على جثمان مهاجر داخل أحد القوارب، فيما أنجبت مهاجرة طفلا خلال رحلة العبور من غرب أفريقيا.

ووصلت معظم القوارب إلى جزيرة إل ييرو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 11400 نسمة، وتعد إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا عبر المسار الأطلسي.

ويأتي التدفق القياسي قبيل الانتخابات البرلمانية الإسبانية المقررة الأحد، وسط انتقادات لرئيس الوزراء بيدرو سانتشيز بسبب موقفه المنفتح تجاه الهجرة.

وقال سانتشيز، الأربعاء، إن أوروبا تحتاج إلى نهج شامل للتعامل مع الملف، يتضمن تشديد الرقابة على الحدود بالتعاون مع السلطات في السنغال وغامبيا.

ودعا في الوقت نفسه إلى فتح مسارات قانونية للهجرة، لاستقطاب عاملين إلى قطاعات تعاني نقصا في العمالة المؤهلة، من بينها قطاع الإسكان.

ووصل نحو 21 ألف مهاجر إلى جزر الكناري خلال الشهرين الماضيين، ليرتفع الإجمالي منذ بداية العام إلى 28103 أشخاص حتى أواخر نوفمبر، متجاوزا حصيلة العام الماضي.

ومع ذلك، لا يزال العدد أقل من الرقم القياسي السنوي المسجل عام 2024، عندما استقبل الأرخبيل 46843 مهاجرا.

ويعد الطريق الأطلسي الممتد من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري أحد أخطر مسارات الهجرة في العالم، بسبب طول المسافة وقوة التيارات واضطراب البحر، فضلا عن اكتظاظ القوارب.

وعادة ما تتزايد محاولات العبور خلال أشهر الخريف، مع تحسن أحوال البحر نسبيا، رغم استمرار المخاطر التي تهدد حياة المهاجرين.