ينقل سلاح الجو الملكي البريطاني طائراته ليلا إلى حظائر وملاجئ محصنة لحمايتها من تهديدات محتملة بالطائرات المسيرة، وسط خطط لنصب شباك مضادة للمسيرات حول الطائرات التي تبقى مكشوفة، بحسب معلومات أوردتها "سكاي نيوز" البريطانية.
وتشمل الخطط حماية الطائرات الموجودة قرب المدارج أو في قواعد لا تتوافر فيها منشآت حماية كافية. وتستخدم شباك مماثلة على نطاق واسع في أوكرانيا لحماية المعدات العسكرية والبنية التحتية والطرق من هجمات المسيرات الروسية.
وتأتي الإجراءات في وقت تعزز فيه القوات المسلحة البريطانية دفاعاتها داخل البلاد، بالتزامن مع تحذيرات من أعمال تخريب وتهديدات تستهدف قواعد جوية.
وحذر جهاز الأمن الداخلي البريطاني "إم آي 5" ووزارة الدفاع، الثلاثاء، الشركات المشاركة في توريد معدات عسكرية إلى أوكرانيا من تزايد خطر تعرضها لعمليات تخريب روسية.
وبحسب التقرير، تشتبه السلطات أيضا في تخطيط إيران لاستهداف قاعدة "فيرفورد" في مقاطعة غلوسترشير، التي تستخدمها القوات الجوية الأميركية.
ودفع هذا التهديد وزارة الحرب الأميركية إلى إجلاء طائرات قاذفة من القاعدة، فيما نقلت الولايات المتحدة طائرات حربية من قاعدة بريطانية ثانية، وسط تقارير عن تهديد إيراني آخر.
توزيع الطائرات بدلا من تجميعها
وأكد قائدسلاح الجو الملكي البريطاني، المارشال الجوي هارف سميث، أهمية التدريب على توزيع الطائرات بين مواقع متعددة في حال نشوب صراع، لتقليل احتمالات استهدافها وهي مجتمعة في عدد محدود من القواعد.
وقال سميث، خلال فعالية بمعهد "فريمان للقوة الجوية والفضائية"، مساء الثلاثاء، إن القوات تستعد لسيناريو "لا يوجد فيه ملاذ آمن داخل البلاد"، وتضطر فيه إلى مواصلة القتال انطلاقا من المملكة المتحدة مع التحرك بين المواقع.
وأشار إلى أن إنشاء مدرج جديد خلال الصيف في قاعدة "برايز نورتون"، المركز الرئيسي للنقل الجوي العسكري البريطاني، فرض توزيع الطائرات على مواقع أخرى، من بريستويك في اسكتلندا إلى بوسكومب داون في ويلتشير.
وأوضح أن القوات واصلت عملياتها خلال تلك الفترة، بما أثبت قدرتها على توزيع الطائرات في أنحاء المملكة المتحدة دون تعطيل مهامها، داعيا إلى تكرار هذه التدريبات.
جاهزية الحرب الباردة
وخلال الحرب الباردة، كانت القوات البريطانية تتدرب بانتظام على سيناريوهات الحرب الشاملة، بما يشمل القدرة على نقل الطائرات وتوزيعها بسرعة. لكن هذه الجاهزية تراجعت تدريجيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وفق سكاي نيوز.
وبحسب التقرير، تقلص عدد القواعد الجوية العاملة خلال العقود الماضية نتيجة التخفيضات، مما يحد من المواقع العسكرية المتاحة لتوزيع الطائرات مقارنة بثمانينيات القرن الماضي، مع بقاء إمكانية استخدام مطارات مدنية في حالات الطوارئ الوطنية.
وكان سلاح الجو الملكي قد اختبر جاهزيته للدفاع عن الأراضي البريطانية في مارس، خلال تدريب استمر أسبوعين وحمل اسم "أجايل ووريور".
وشمل التدريب محاكاة آثار هجمات إلكترونية وتهديدات صاروخية، بهدف اختبار قدرة الوحدات الجوية والبرية على حماية البلاد ومواصلة العمليات.