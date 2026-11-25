وتشمل الخطط حماية الطائرات الموجودة قرب المدارج أو في قواعد لا تتوافر فيها منشآت حماية كافية. وتستخدم شباك مماثلة على نطاق واسع في أوكرانيا لحماية المعدات العسكرية والبنية التحتية والطرق من هجمات المسيرات الروسية.

وتأتي الإجراءات في وقت تعزز فيه القوات المسلحة البريطانية دفاعاتها داخل البلاد، بالتزامن مع تحذيرات من أعمال تخريب وتهديدات تستهدف قواعد جوية.

وحذر جهاز الأمن الداخلي البريطاني "إم آي 5" ووزارة الدفاع، الثلاثاء، الشركات المشاركة في توريد معدات عسكرية إلى أوكرانيا من تزايد خطر تعرضها لعمليات تخريب روسية.

وبحسب التقرير، تشتبه السلطات أيضا في تخطيط إيران لاستهداف قاعدة "فيرفورد" في مقاطعة غلوسترشير، التي تستخدمها القوات الجوية الأميركية.

ودفع هذا التهديد وزارة الحرب الأميركية إلى إجلاء طائرات قاذفة من القاعدة، فيما نقلت الولايات المتحدة طائرات حربية من قاعدة بريطانية ثانية، وسط تقارير عن تهديد إيراني آخر.