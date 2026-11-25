وأعلنت "إنفيديا"، الإثنين، إعادة هوانغ إلى منصبه رئيسا تنفيذيا، بعد 11 يوما فقط من استقالته، فيما قال ترامب إنه أقنع مجلس إدارة الشركة باتخاذ هذا القرار.

وكان هوانغ قد استقال في 12 نوفمبر، عقب الكشف عن تورطه في علاقتين على الأقل خارج إطار الزواج، إحداهما مع مديرة لدى شركة "ميجاسبيد"، إحدى عملاء "إنفيديا"، وتشتبه دوائر أمنية أميركية، وفق تقارير إعلامية، في أن جهاز الاستخبارات الصيني جندها.

وذكر ترامب، الثلاثاء، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، أن هوانغ لا يحتاج إلى التمسك بالتعديل الخامس للدستور الأميركي، الذي يتيح للأفراد الامتناع عن الإجابة عن أسئلة قد تدينهم، لتجنب تجريم نفسه، خلال مثوله أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، وأمام جلسة استماع للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، الخميس المقبل.

وقال ترامب: "لا أعتقد أنه بحاجة إلى التمسك بالتعديل الخامس. أعتقد أنها قصة مثيرة للاهتمام بالنسبة للناس. أريده أن يقول الحقيقة فحسب، وأعني أن محاميه سيتعين عليهم تقديم المشورة له، لكنني لطالما وجدته شخصا نزيها تماما، وشخصا ذكيا للغاية".

وعندما سُئل عن إمكانية إصدار عفو عنه في حال ارتكابه جرائم محتملة، قال ترامب: "يظل ذلك خيارا متاحا، على ما أعتقد، لكنني لا أعتقد أن الأمر سيكون ضروريا".

وكان أعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد انتقدوا إعادة هوانغ إلى منصبه قبل الحصول على إجابات بشأن ما إذا كان يشكل تهديداً للأمن القومي أو انتهك ضوابط التصدير المتعلقة بشحن الرقائق الإلكترونية إلى الصين.

وتوعد مشرعون باستجواب هوانغ بشكل مكثف، فيما توقع السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، جون كينيدي، أن يتمسك الأخير بالتعديل الخامس لتجنب تجريم نفسه، في ظل احتمال تعرضه لملاحقة جنائية.

وقال ترامب إنه لم يطلع على التفاصيل الدقيقة لعلاقات عاطفية إضافية أقر بها هوانغ قبل إعادته إلى منصبه، وذلك عقب الضجة التي أثارتها علاقته مع أليس هوانغ، التي يُشتبه في أنها جاسوسة صينية، فضلاً عن علاقات أخرى مع موظفتين على الأقل في الشركة.

وأشار ترامب إلى أنه لا يعرف على وجه الدقة عدد العلاقات التي أقر بها هوانغ في إطار التفاهمات التي سبقت إعادته إلى منصبه.

وقال الرئيس الأميركي إن نجاح شركة "إنفيديا" ضروري للحفاظ على تفوق الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه لا يستبعد حصول الحكومة الأميركية على حصة في الشركة، على غرار ما حدث مع شركة "إنتل"، التي حصلت الحكومة الأميركية العام الماضي على حصة تبلغ 10 بالمئة فيها.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن هوانغ لا يشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي.