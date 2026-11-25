واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إيران بالعمل على تطوير أسلحة كيميائية، داعيا إلى التحرك لمنعها من امتلاك هذه القدرات، ومفضلا أن يكون ذلك بمشاركة الولايات المتحدة.

وخلال إحاطة صحفية في مكتبه بتل أبيب، لم يكشف كاتس عن طبيعة الأسلحة التي قال إن إيران تعمل على تطويرها، أو المواقع التي تجري فيها هذه الأنشطة، أو المرحلة التي بلغتها.

وتأتي تصريحات وزير الدفاع في وقت تتحدث فيه تقارير إسرائيلية عن تباين التقديرات داخل المؤسسة الأمنية بشأن الحاجة إلى شن هجوم جديد على إيران، فيما يتهم معارضون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة التعجيل بالمواجهة العسكرية قبل انتهاء مفاوضات تشكيل الحكومة.

تهديد يتجاوز الملف النووي

بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، أشار كاتس إلى أن إيران لا تمتلك حاليا القدرة على مهاجمة إسرائيل بالأسلحة الكيميائية، لكنه اعتبر أن المطلوب هو التحرك لمنعها من الوصول إلى هذه المرحلة.

ويرى وزير الدفاع الإسرائيلي أن طهران تسعى إلى استعادة قدرتها على الردع من خلال تطوير أسلحة جديدة، بعدما تعرضت قدراتها العسكرية والنووية لأضرار خلال المواجهات السابقة.

وفي المقابل، أقر كاتس بأن إيران لم تستأنف تشغيل برنامجها النووي منذ الضربات الأميركية والإسرائيلية في يونيو 2025، لكنه تحدث عن مؤشرات على محاولتها إعادة تنشيطه، مؤكدا أن الملف النووي لا يزال يمثل الأولوية بالنسبة لإسرائيل.

ويطرح إدخال التهديد الكيميائي في النقاش الأمني الإسرائيلي مبررا إضافيا للتحرك العسكري، حتى إذا أظهرت التقديرات الاستخباراتية أن البرنامج النووي لا يشكل تهديدا وشيكا.

خلاف على توقيت الحرب

وتكتسب تصريحات كاتس أهمية خاصة في ضوء الخلافات بين حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها والقوى السياسية الساعية إلى تشكيل الحكومة المقبلة.

فقد اتهم زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، نتنياهو بمحاولة التعجيل بمهاجمة إيران للتأثير على المشهد السياسي الداخلي.

ويستند الرجلان إلى تقديرات بأن وضع البرنامج النووي الإيراني لا يستدعي بالضرورة تحركا عسكريا قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، خلص باحثون في جهاز الموساد إلى عدم وجود ضرورة فورية للتحرك العسكري، رغم تأييد رئيس الجهاز رومان غوفمان تجديد الضربات ضد إيران.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس أركان الجيش إيال زامير تقديرات مماثلة بشأن عدم إلحاح التحرك العسكري.

ونفى كاتس وجود خلاف بينه وبين نتنياهو وزامير، مؤكدا أن قرار مهاجمة إيران لن يستند إلى اعتبارات سياسية.

لكن صحيفة "جيروزاليم بوست" أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يقدم، حتى الثلاثاء، تعليقا يدعم تقديرات وزير الدفاع بشأن إلحاح التهديد الكيميائي.

اتهامات تعود لسنوات

ولا تمثل الاتهامات لإيران بتطوير أسلحة كيميائية تطورا جديدا بالكامل، إذ سبق للولايات المتحدة أن اتهمت طهران بعدم الامتثال الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن إسرائيل كانت على علم منذ أكثر من عقد بأنشطة إيرانية يُشتبه في ارتباطها بتطوير هذه الأسلحة.

وتحدثت تقارير في مطلع نوفمبر عن مشاركة إسرائيل معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن احتمال استخدام إيران أسلحة كيميائية ضدها.

وتنفي طهران تطوير هذه الأسلحة، وتتهم واشنطن بالترويج لمعلومات مضللة بهدف إيجاد مبررات لإطالة أمد الحرب.

ويحمل الملف حساسية خاصة بالنسبة لإيران، التي تعرضت لهجمات بالأسلحة الكيميائية خلال حربها مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

وصادقت إيران عام 1997 على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تحظر تطوير هذه الأسلحة وإنتاجها وتخزينها واستخدامها، فيما وقعت إسرائيل الاتفاقية دون التصديق عليها.

واشنطن تحسم التوقيت

ورغم تشديد كاتس على ضرورة منع إيران من تطوير قدراتها الكيميائية المزعومة، فإنه لم يحدد إطارا زمنيا للتحرك العسكري، رابطا توقيته باستعداد الإدارة الأميركية للمشاركة فيه.

وقال إن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية لديهما خطط جاهزة للتحرك المشترك، مشيرا إلى أن القرار يعود إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ماذا نعرف عن قدرات إيران الكيميائية؟

تعود المخاوف بشأن القدرات الكيميائية الإيرانية إلى الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، إذ أقرت طهران لاحقا بأنها طورت قدرات كيميائية خلال الحرب، لكنها أكدت تفكيك برنامجها بعد انتهائها.

وفي السنوات الأخيرة، تركز جانب من المخاوف الأميركية على أبحاث إيرانية تتعلق بمواد ذات استخدامات دوائية تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وتتهم واشنطن طهران بالسعي إلى توظيفها لأغراض عسكرية.

وفي يوليو 2024، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على شركة أبحاث إيرانية، متهمة إياها بالمشاركة في تطوير الأسلحة الكيميائية، فيما رجحت الاستخبارات الأميركية في تقييمها السنوي لعام 2025 استمرار إيران في إجراء أبحاث بشأن مواد كيميائية وبيولوجية لأغراض هجومية.

لكن التقييمات الأميركية المنشورة لا تحدد حجم أي مخزون إيراني محتمل من الأسلحة الكيميائية، أو مدى جاهزيته للاستخدام العسكري.

كما كشفت تقارير صحفية أميركية في مطلع نوفمبر عن تباين تقديرات المسؤولين في واشنطن بشأن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية الأخيرة، سواء فيما يتعلق بقدرات إيران الفعلية أو نواياها لاستخدام هذه الأسلحة.

ويظل التحدي أمام إسرائيل هو إثبات أن القدرات الكيميائية التي تتهم إيران بتطويرها تشكل خطرا يستدعي تحركا عاجلا، خصوصا في غياب أدلة علنية تسمح بتقييم طبيعة هذا التهديد ومدى اقتراب طهران من امتلاك تلك القدرات.