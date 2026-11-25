ونقلت وكالة فرانس برس، الأربعاء، عن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا تأكيده إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء عملية الاحتجاز التي استنفرت قوات الشرطة والجيش والقوات الخاصة.

وكان الرئيس الكولومبي قد وصل، الثلاثاء، إلى مدينة قرطاجنة الساحلية المطلة على البحر الكاريبي، حيث احتجز مسلحون نحو 20 شخصا داخل متجر كبير، في مواجهة بدأت بعد فشل محاولة لسرقة سيارة مصفحة.

وقالت السلطات إن المسلحين لجأوا إلى المتجر بعدما تعثرت عملية السرقة، ما دفع قوات الأمن إلى تطويق المبنى وقطع الكهرباء عن المنطقة، فيما انتشر قناصة فوق أسطح المباني المجاورة.

وبعد ساعات من المفاوضات، أُطلق سراح 10 رهائن من أصل 30، بينهم عدد من النساء المسنات، قبل أن تنتهي العملية بتحرير البقية.

وكان الرئيس قد قال قبل وصوله إلى المدينة: "ستنتهي الأمور على نحو جيد بالنسبة إلى الرهائن، لكنني لست متأكدا من أنها ستنتهي على النحو نفسه بالنسبة إلى المجرمين".

واستبعد دي لا إسبرييا تورط جماعات مسلحة متمردة أو جماعات شبه عسكرية في الحادث، قائلا إن الأمر يتعلق بمجرمين وجدوا أنفسهم محاصرين، فلجأوا إلى احتجاز أشخاص رهائن لتأمين فرارهم.

مطالب مالية وممر آمن

وأظهرت صور تداولتها وسائل إعلام كولومبية ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مسلحين ملثمين يحملون بنادق، وإلى جانبهم رهائن بدوا راكعين على أرضية المتجر.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المسلحين طالبوا بنحو مليوني دولار وسيارتين مصفحتين، إضافة إلى تأمين ممر آمن للوصول إلى مدينة بارانكيا، الواقعة على بعد 130 كيلومترا شمال شرقي قرطاجنة.

وتجمع عشرات الأشخاص خلف الحواجز الأمنية التي أقامتها الشرطة، لمتابعة تطورات المواجهة وتصويرها بهواتفهم، فيما حُولت حركة المرور بعيدا عن المركز التجاري.

وعلقت السلطات لفترة وجيزة وصول الرحلات الجوية إلى قرطاجنة، إلى حين اتضاح الموقف.