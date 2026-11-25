ففي كييف، أفاد مراسلنا بأن الدفاعات الأوكرانية أسقطت وعطلت 88 طائرة مسيرة روسية من أصل 112، أطلقتها القوات الروسية باتجاه الأراضي الأوكرانية.

وبحسب البيانات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية أو عطّلت 88 مسيّرة، بينها 47 نفاثة. وسُجّلت إصابات في 18 موقعاً، إضافة إلى سقوط حطام المسيّرات في 13 موقعاً.

وأكدت القوات الجوية استمرار الهجوم، مع بقاء عدد من المسيّرات الروسية في الأجواء.

من ناحيتها، تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط 305 مسيرات أوكرانية خلال ساعات الليل، واستهدفت عدة مناطق في أراضي الاتحاد الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت الليلة الماضية من إسقاط وتدمير ما يصل إلى 305 طائرات مسيرة أوكرانية.

وجاء في بيان الوزارة أنه جرى إسقاط المسيرات في مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفولغوغراد، وفورونيج، وكورسك، ونيجني نوفغورود، وبينزا، وروستوف، وسامارا، وساراتوف، وسمولينسك، وتامبوف، وأوليانوفسك، وإقليم كراسنودار جنوب غرب البلاد.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق عن توجيه ضربات ليلية للبنية التحتية للنقل والصناعات العسكرية وسفن أوكرانية، وتدمير محطة كهرباء في مقاطعة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا.