وتقدّم نضال حسن، وهو طبيب عسكري وضابط سابق في الجيش الأميركي، بطلب من المحكمة لتأجيل تنفيذ حكم إعدامه المقرّر في الثالث من ديسمبر، لتمكينه من تحضير طعن بدستورية الحكم.

في حال المضي قدما بتنفيذ الحكم، سيكون حسن أول مدان ينفّذ حكم إعدامه رميا بالرصاص على يد فرقة عسكرية أميركية منذ العام 1945.

في الشهر الماضي، أثارت خطة البث المباشر لعملية الإعدام معارضة واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وانتقادات من سياسيين ديموقراطيين وجمهوريين أميركيين والكنيسة الكاثوليكية والأمم المتحدة.

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قال في بادئ الأمر إن تنفيذ حكم الإعدام سيكون "علنيا"، قبل أن يشير متحدث باسم البنتاغون إلى أن الإعدام سيُبث على الإنترنت.

وحذّر عشرات الضباط المتقاعدين في الجيش الأميركي أيضا من بث الإعدام.

وقال الضباط، وبينهم أكثر من 40 جنرالا وأميرالا، في رسالة مفتوحة إن بث الإعدام من شأنه "تحويل حسن إلى شهيد بسبب مهاجمته رفاقه الجنود وقتلهم".

وبعد سجال استمر أياما وإدانات كثيرة، قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم المضي قدما في بث تنفيذ حكم الإعدام، موضحا أن ذوي الضحايا سيتمكنون من حضور عملية الإعدام شخصيا إذا رغبوا في ذلك.

ومن المقرّر تنفيذ حكم إعدام حسن البالغ 56 عاما في قاعدة فورت هود بولاية تكساس، حيث قتل 13 شخصا بينهم 12 عسكريا، وأصاب أكثر من 30 آخرين في هجوم نفذه في الخامس من نوفمبر 2009 واستلهمه من تنظيم القاعدة.

وأُصيب برصاص شرطي مدني في موقع الهجوم، ما أدى إلى إصابته بشلل في النصف السفلي من جسده.

واختار حسن الدفاع عن نفسه خلال محاكمته، لكنه لم يستدع شهودا أو يدل بإفادته أو يحاول نفي التهم الموجهة إليه، قبل أن تصدر هيئة محلفين عسكرية حكما بإعدامه عام 2013.