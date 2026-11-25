وأفادت وكالة رويترز، الثلاثاء، نقلا عن مصدر مطلع، بأن الجهازين اكتشفا مؤخرا اختراقا إلكترونيا أدى إلى انكشاف بعض المعلومات غير المصنفة سرية، فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاختراق طال شبكة تُستخدم لاستخلاص معلومات استخباراتية من مواد متاحة علنا.

وأكد مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عدم تعرض القدرات الحيوية أو الأنظمة السرية لأي اضطراب، فيما لم تُكشف طبيعة المعلومات التي طالها الاختراق أو هوية منفذيه.

لكن الحادثة تثير تساؤلا بشأن القيمة التي يمكن أن تمثلها معلومات غير سرية بالنسبة إلى جهات تسعى للتجسس على أجهزة الاستخبارات الأميركية.

كيف تتحول المعلومات العامة إلى مادة استخباراتية؟

تعتمد أجهزة الاستخبارات الحديثة بصورة متزايدة على ما يعرف باسم "استخبارات المصادر المفتوحة" "أوسينت"، وهي عملية جمع وتحليل المعلومات المتاحة علنا أو تجاريا لاستخلاص تقديرات استخباراتية.

وتشمل هذه المصادر صور الأقمار الاصطناعية التجارية، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والسجلات التجارية، والتقارير الإعلامية، وقواعد البيانات المتاحة للاشتراك.

وقد تبدو كل معلومة منفردة محدودة الأهمية، لكن الجمع بين آلاف المعلومات وربطها زمنيا وجغرافيا يمكن أن يساعد المحللين على فهم التحولات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وتكمن القيمة هنا ليس فقط في المعلومات نفسها، وإنما في النتائج التي تتوصل إليها الأجهزة الاستخباراتية من خلال تحليلها.

معرفة ما تعرفه واشنطن

قد يكون الهدف من اختراق مثل هذه الأنظمة معرفة ما تراقبه أجهزة الاستخبارات الأميركية، وما تعتبره أولوية، ومدى قدرتها على فهم التطورات في مناطق مختلفة من العالم.

فمعرفة الموضوعات التي تحظى باهتمام المحللين قد تكشف عن مخاوف واشنطن وتوجهاتها الاستخباراتية، حتى دون الوصول إلى وثيقة حكومية سرية واحدة.

وقال بن برنشتاين، المسؤول في شركة الأمن السيبراني "هانترس"، إن الاطلاع على الموضوعات التي يبحث عنها المحللون ويتابعونها قد يكشف أولويات الاستخبارات الأميركية ونقاط قصورها دون الوصول إلى الملفات السرية.

كما قد تتيح معرفة الثغرات المعرفية لدى الأجهزة الاستخباراتية لخصومها فهم حدود قدرتها على الرصد والتحليل.

هل يمكن تضليل أجهزة الاستخبارات؟

لا تقتصر المخاطر المحتملة لاختراق الأنظمة الاستخباراتية على الاطلاع على البيانات، وإنما تشمل أيضا المساس بسلامة المعلومات التي يعتمد عليها المحللون.

فإذا تمكن طرف معاد من التلاعب بالبيانات أو التأثير في سلامة مخرجات الأنظمة التحليلية، فقد يؤدي ذلك إلى استنتاجات غير دقيقة تنعكس بدورها على التقديرات المقدمة لصناع القرار.

وتزداد أهمية هذا الخطر مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة كميات ضخمة من المعلومات، إذ تعتمد جودة النتائج التي تنتجها هذه الأنظمة على موثوقية البيانات التي تتلقاها.

تحديات حماية الشبكات المفتوحة

على خلاف الشبكات الاستخباراتية السرية التي تتمتع عادة بمستويات مرتفعة من العزل والحماية، تتطلب استخبارات المصادر المفتوحة التعامل المستمر مع مواقع وقواعد بيانات وشبكات خارجية.

ويفرض ذلك تحديا أمنيا يتمثل في تحقيق التوازن بين سهولة الوصول إلى المعلومات وحماية البيئة التي تُجمع وتُحلل داخلها.

وجاء الكشف عن الاختراق وسط سلسلة من الحوادث السيبرانية التي طالت مؤسسات حكومية أميركية، بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ووزارة الزراعة، دون وجود أدلة معلنة تثبت ارتباط هذه الحوادث بعضها ببعض.

ويعيد الاختراق طرح سؤال بشأن معايير حماية المعلومات داخل المؤسسات الاستخباراتية، إذ لم تعد درجة السرية وحدها كافية لتحديد حجم الضرر المحتمل عند انكشاف البيانات.

ففي عالم الاستخبارات، قد تكون معرفة ما يبحث عنه الخصم، وما يعرفه وما يجهله، على قدر كبير من الأهمية.