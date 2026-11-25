ويرى الضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية سكوت أولنجر أن هذا التهديد يفتح مسارا لإرباك حركة السفن دون مواجهة عسكرية مباشرة، معتبرا أن طهران تسعى إلى نقل الضغط إلى مواقع بعيدة عن خطوط الاشتباك، في وقت يضيّق فيه الحصار الاقتصادي خياراتها.

الفوضى هدف قبل التعطيل

قال أولنجر، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن المخاطر السيبرانية البحرية حقيقية وينبغي التعامل معها بجدية، استنادا إلى تطور هذا النوع من التهديدات خلال السنوات العشر الماضية.

لكنه شدد على أن الاختراق لا يعني بالضرورة توقف السفينة أو السيطرة الكاملة عليها، كما توحي المشاهد السينمائية. فقد يقتصر أثره على إحداث ارتباك والتباس على متنها، بما يضع الطاقم أمام صعوبات تشغيلية وأمنية.

ويضع أولنجر أنظمة المحركات واتصالاتها الرقمية ضمن نقاط الضعف المحتملة، قائلا إن اختراق الاتصالات المرتبطة بها قد يتيح الوصول إلى أنظمة تشغيلها والتسبب في تعطيلها. وهو احتمال يطرحه لتفسير خطورة الهجمات، دون الجزم بتحققه في السفن المشمولة بالتحقيق.

البنية التحتية ضمن دائرة التهديد

يستحضر أولنجر هجمات نسبها إلى إيران ضد مرافق لمعالجة المياه داخل الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أنظمة التحكم في المضخات والكهرباء تمثل أهدافا محتملة للقرصنة.

ويرى أن القدرات الإيرانية أقل احترافا من نظيرتيها الروسية والصينية، لكنها تظل قادرة على إحداث اضطراب، خصوصا حين تستهدف مرافق تعتمد على أنظمة مترابطة.

ويعتبر أن الأثر النفسي لهذه العمليات قد يتجاوز الضرر التقني المباشر. فالهجمات، بحسب قراءته، لا تحتاج إلى وقف المرافق بالكامل حتى تحقق هدفها، بل يكفي أن تثير القلق والفوضى "خلف الصفوف الأمامية".

أداة لتعويض الفارق العسكري

يربط أولنجر اللجوء إلى الهجمات الإلكترونية بعدم قدرة إيران على مجاراة القوة العسكرية الأميركية في مواجهة مباشرة. ولذلك، يرى في الفضاء السيبراني أداة تسمح لها بتهديد المصالح وفرض كلفة دون استخدام الأسلحة التقليدية.

ويشير إلى أن روسيا والصين تستخدمان هذا النوع من الضغط أيضا، ما يجعل التهديد متوقعا لدى الجهات الأميركية المختصة بالأمن السيبراني.

لكن المخاوف الأكبر، وفق تقديره، تتعلق بالذكاء الاصطناعي، الذي قد يتيح لإيران، منفردة أو بالتعاون مع دول أخرى، تطوير هجمات أكثر خطورة. ويضع ذلك حماية الأنظمة الرقمية ضمن متطلبات أمن الملاحة، إلى جانب التدابير العسكرية المعتادة.

تصعيد يعمق أزمة الثقة

يصف أولنجر الهجمات المحتملة بأنها إعادة تصعيد، ويربطها بتقييم متشائم لاستعداد القيادة الإيرانية للتفاوض بحسن نية.

ويرى أن تجربة الأشهر الثمانية الماضية تعمق انعدام الثقة، وأن الضغط الأميركي يستهدف إفساح المجال أمام قيادة تقبل مناقشة الملف النووي، مع تشكيكه في إمكان ظهور هذا التحول قريبا.

كما يعتقد أن استمرار المواجهة بوتيرة بطيئة أتاح للاستخبارات الأميركية والإسرائيلية جمع معلومات عن تحركات القيادات الإيرانية ومواقعها، ما قد يزيد قدرتها على استغلال أخطاء لاحقة.

الحصار يضغط والاختراقات تربك

يخلص أولنجر إلى أن فاعلية الحصار ونقص الموارد المالية يدفعان النظام الإيراني إلى البحث عن أدوات تعويضية، ويقرأ النشاط السيبراني بوصفه مؤشرا على القلق من تراجع جدوى استراتيجيته السابقة.

وبينما يبقى الدور الإيراني في الهجمات البحرية قيد التحقيق الأميركي، يضع تحليله إرباك الملاحة ضمن معادلة أوسع: ضغط اقتصادي يضيّق الخيارات، يقابله تهديد رقمي يسعى إلى توزيع الكلفة خارج ساحة المواجهة المباشرة.