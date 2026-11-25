وقال حسون، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن التفاوض السياسي يصطدم بخلاف على أولوية القيادة وشكل الحكومة، فيما تظل المؤسسات الأمنية صاحبة دور أساسي في تقدير التهديدات وبناء القرارات العسكرية.

التناوب يصطدم بأولوية الرئاسة

يرى حسون أن نتنياهو يتمسك بقيادة الحكومة مستندا إلى امتلاك معسكره، بحسب الحسابات التي عرضها، 53 مقعدا مقابل 47، ويستخدم رفض الاعتماد على النواب العرب للضغط على منافسيه وتأكيد أحقيته بالرئاسة.

لكن معسكر آيزنكوت لا يقدم موقفا موحدا؛ فأفيغدور ليبرمان يرفض الدعم العربي من داخل الحكومة أو خارجها، بينما يدفع نفتالي بينت، الذي يملك حزبه 12 مقعدا وفق حسون، نحو حكومة وحدة يبدأ آيزنكوت رئاستها.

وفي المقابل، يطرح نتنياهو صيغة تناوب يتولى بموجبها المرحلة الأولى، ثم تنتقل رئاسة الحكومة إلى آيزنكوت، بما يتيح له، بحسب السيناريو الذي عرضه حسون، الانتقال إلى رئاسة الدولة.

انتخابات جديدة ضمن الحسابات

لا يستبعد حسون أن يسعى نتنياهو إلى انتخابات جديدة، لاعتقاده أنه سيكون المستفيد منها، خصوصا مع الوعود الانتخابية التي تقيد خيارات بعض أحزاب التغيير.

ويستند إلى قدرة نتنياهو السابقة على العودة إلى السلطة وإضعاف خصومه، معتبرا أن خبرته السياسية تجعل تجاوزه صعبا، رغم محاولات إقصائه المتكررة.

أما آيزنكوت، فيواجه انقسامات داخل معسكره ومفاوضات متعثرة مع الليكود. وأشار حسون إلى اجتماعين مطولين خلال يومين لم يسفرا عن حلول تضمن ائتلافا قابلا للاستمرار، ما يبقي احتمالات التسوية والعودة إلى الانتخابات مفتوحة.

ضغط مستمر لمواجهة طهران

يقول حسون إن نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل الانتخابات بشهرين، السماح لإسرائيل بشن حرب على إيران منفردة، دون مشاركة أميركية.

ويربط الطلب باعتبارات تخص موقف ترامب داخليا، وبمعلومات استخباراتية تصفها إسرائيل بالخطيرة بشأن التحركات الإيرانية. وأضاف أن الموساد عرض معلومات على الجانب الأميركي، وأن رئيس الجهاز عقد اجتماعا مع مسؤولين في الولايات المتحدة.

وبحسب حسون، استخدم نتنياهو خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منصات وأدوات ضغط متعددة للدفع نحو المواجهة، حتى مع احتمال خوضها إسرائيليا دون مشاركة أميركية. ويعتبر أن هذا التوجه يسبق تعقيدات تشكيل الحكومة، ولا يمثل تطورا فرضته المفاوضات الائتلافية وحدها.

صلاحيات قائمة وقيود مؤسساتية

يوضح حسون أن نتنياهو يحتفظ بصلاحيات إدارة الحكومة وتوجيه رؤساء الأجهزة الأمنية والجيش، وأن معسكر التغيير لا يستطيع التدخل في قراراتها قبل انتقال السلطة إلى حكومة جديدة.

لكنه يشدد على أن خطورة القرارات العسكرية وتعقيدها تحولان دون فصلها عن المعلومات والتقديرات التي تقدمها المؤسسات الأمنية.

كما يرى أن استهداف إيران دولا مثل الكويت والبحرين والسعودية يستخدم للضغط على واشنطن وإسرائيل، ويشكل عاملا معقدا في حسابات أي مواجهة محتملة.

تبدل القيادة وحدود الاختلاف

يستبعد حسون اختلافا جوهريا بين آيزنكوت ونتنياهو في التعامل الأمني مع إيران، معتبرا أن الملف يتقدم على الانقسامات الحزبية، وأن أجهزة الاستخبارات والجيش توفر الأساس المعلوماتي للقرارات.

ويقول إن تأييد الحرب على إيران شمل إسرائيليين من اليمين واليسار، انطلاقا من اعتبار دعم طهران لحماس وحزب الله والحوثيين تهديدا أمنيا. ولذلك، يربط احتمال تغير النهج بتقديرات المؤسسات وطبيعة التهديد، أكثر من ارتباطه بهوية رئيس الحكومة المقبل.