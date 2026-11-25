نقلت وكالات أنباء روسية عن حاكم منطقة سامارا، فياتشيسلاف فيدوريشيف، القول اليوم الأربعاء إن هجوما بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل شخص واحد وانقطاع التيار الكهربائي، وألحق أضرارا على الأرض في المنطقة الروسية.
وقالت السلطات الروسية إن شخصا قتل في هجوم أوكراني بأكثر من 145 طائرة مسيرة استهدف مقاطعة سامارا خلال الليل، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في انقطاع الكهرباء في بعض المناطق، فضلاً عن وقوع أضرار ميدانية.
وتعد منطقة سامارا مركزا رئيسيا لتكرير النفط لشركة النفط الحكومية روسنفت.
بالمقابل، قال تيمور تكاتشينكو حاكم منطقة كييف، عبر تلغرام، إن هجوما روسيا أسفر عن مقتل رجل في بيلا تسيركفا، وهي مدينة يقطنها 200 ألف نسمة وتبعد حوالي 64 كيلومترا عن ضواحي كييف.
وأضاف أن منشأة تجارية تعرضت لأضرار أيضا.
من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت للبنية التحتية للنقل والصناعات العسكرية وسفن بحرية في أوكرانيا.
وقالت الدفاع الروسية إن القوات الروسية نفذت، الليلة الماضية، ضربات بواسطة طائرات مسيرة استهدفت منشآت للبنية التحتية للنقل والصناعات العسكرية، إضافة إلى سفن بحرية قالت إنها تعمل لمصلحة القوات الأوكرانية.
وأضافت الوزارة أن الضربات أسفرت عن استهداف المواقع التالية:
- محطة كهرباء فرعية بجهد 330 كيلوفولت في مدينة زابوريجيا، قالت إنها تؤمّن إمدادات الكهرباء لمنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
- قاطرتان للسكك الحديدية في مدينة دنيبروبيتروفسك، قالت إنهما تُستخدمان لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية.
- محطة كهرباء فرعية بجهد 330 كيلوفولت في بلدة زيلينودولسك بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، قالت إنها تؤمّن إمدادات الكهرباء لمنشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية.
- منشأة صناعية في بلدة سنوفسك بمقاطعة تشيرنيهيف، قالت إنها تُستخدم لإنتاج مكونات الطائرات المسيّرة.
- سفينة شحن في ميناء تشورنومورسك، قالت إنها نقلت إلى أوكرانيا شحنات ذات طابع عسكري.