وركّز المحققون جهودهم على تحديد سبب قيام جهاز توجيه Router جديد في موقع لاسلكي ناءٍ بولاية أركنساس بإغراق نظام مراقبة الحركة الجوية الأميركي بكمية هائلة من البيانات، ما أدى إلى حدوث انقطاعات في اتصالات الرادار والاتصالات اللاسلكية.

وقال المصدر إن المحققين اكتشفوا أن أحد إعدادات جهاز التوجيه، الذي لم يحظ بالاهتمام اللازم، أثر في طريقة تفاعله مع أجهزة توجيه أخرى تعود إلى عقود مضت، وتعمل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) حالياً على إخراجها من الخدمة.

ويعتقد المحققون أن الأمر يتطلب تحديثات برمجية، وأن هذه التحديثات ستمنع تكرار العطل الذي أصاب النظام.

ويعمل المحققون حالياً على إعداد تقرير يتضمن نتائجهم. ورغم أن بعض الأسئلة لا تزال بلا إجابات، قال المصدر المطلع على التحقيق إن المحققين "متأكدون بنسبة 90%" من أن الاضطراب لم يكن ناجماً عن جهات خبيثة أو عمل تخريبي متعمد.

وشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي ومسؤولون آخرون معنيون بالأمن القومي في التحقيق أيضاً.

وتأتي هذه النتائج قبيل مثول رئيس إدارة الطيران الفيدرالية، برايان بيدفورد، ووزير النقل، شون دافي، أمام جلسات استماع مقررة الأسبوع المقبل في الكونغرس الأميركي، حيث يُتوقع أن يواجها أسئلة صعبة بشأن التحقيق والخطوات المقبلة، في وقت تسابق فيه الإدارة الزمن لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد.