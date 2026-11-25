ويتبع المكتب الدبلوماسي لسفارة سويسرا لدى الصين التي تتولى العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع كوريا الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "وزارة خارجية جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية أعلنت رئيس المكتب الدبلوماسي السويسري في كوريا الشمالية شخصا غير مرغوب فيه، وطلبت منه مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة".

وأضافت الوكالة أن مدير الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية باك هيون سو استدعى سيلفان أستييه، رئيس المكتب الدبلوماسي السويسري، وسلّمه مذكرة رسمية تدعو إلى إغلاق المكتب.

وأوضحت أن بيونغيانغ طلبت من أستييه مغادرة البلاد "على خلفية العمل العدائي العلني الذي تمثل في إدراج السلطات السويسرية مخيم سونغدوون الدولي للأطفال في قائمة العقوبات".

وكانت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، هددت الثلاثاء بإغلاق المكتب الدبلوماسي السويسري، منددة بالعقوبات الجديدة التي فرضتها سويسرا على مخيم يقع في مدينة وونسان ويستقبل أطفالا من الصين وروسيا.

ويُتهم مخيم سونغدوون الدولي للأطفال بالمساعدة في تلقين أطفال أوكرانيين جُلبوا من الأراضي التي تحتلها روسيا أفكارا متطرفة.

وجاء موقف كوريا الشمالية بعد أسابيع قليلة من زيارة وزير الخارجية السويسري إلى بيونغيانغ، حيث ناقش تطبيع العلاقات.

وفرضت سويسرا عقوبات على المخيم في 4 نوفمبر، متهمة إياه بالمشاركة في "نقل أطفال أوكرانيين من الأراضي الأوكرانية المحتلة موقتا" إلى كوريا الشمالية، والمساهمة في "جهود تستهدف تلقينهم أيديولوجيا".