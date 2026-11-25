ومؤخرا فاز عبدول بمقعد ولاية ميشيغان في مجلس الشيوخ الأميركي، ليصبح أول مسلم ينتخب لعضوية المجلس في تاريخ الولايات المتحدة.

ولطالما تعرض عبدول لانتقادات حادة من ترامب وأعضاء إدارته، بسبب مواقفه المعارضة لسياساته، فضلا عن مواقفه المناهضة لإسرائيل.

لكن ترامب صرح لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أنه سيجتمع مع السيناتور الديمقراطي المنتخب لمناقشة تمرير خطة "الرعاية الصحية للجميع"، تحت اسم "ترامب كير".

واعتبر ترامب أن عبدول والديمقراطيين "قادرون على تحقيق أمور عظيمة معا".

وأشاد ترامب بإطلاق السياسي الديمقراطي اسمه على خطة الرعاية الصحية، واصفا هذه الخطوة بأنها "ذكية جدا"، مبديا تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بينهما، وذلك خلال المقابلة التي أجريت معه في البيت الأبيض.

وقال ترامب ضاحكا عندما سألته الصحيفة عن خطة "ترامب كير" التي يروج لها السياسي المحسوب على التيار اليساري: "إنه رجل ذكي. قام بعمل جيد، بل إنه قام بعمل جيد جدا بالفعل".

وأضاف الرئيس الأميركي: "أعلم أنني سألتقيه" من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وتابع ترامب: "ربما نستطيع التوصل إلى حل وسط يرضي الطرفين".

وفي السياق ذاته، أعرب عن ثقته في إمكانية إبرام اتفاقات تشريعية مع الديمقراطيين، مضيفا أن الجانبين قادران على تحقيق "أمور عظيمة معا".

وقال: "سأستخدم حق النقض (الفيتو) ضد كل ما يطرح، وفي مرحلة ما أعتقد أنهم سيرغبون في التفاوض، وأنا مستعد لذلك، ويمكننا العمل على ملف الرعاية الصحية، كما يمكننا إنجاز الكثير من الأمور العظيمة معا".

وأخبر ترامب "نيويورك بوست" أنه يتوقع عقد عدة اجتماعات مع شخصيات ديمقراطية من نيويورك، من بينهم السيناتور تشاك شومر الذي يسعى لتولي منصب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب المقبل الديمقراطي حكيم جيفريز.

وقال: "على الأرجح سنعقد اجتماعات عديدة"، مشيرا إلى أن "على الجميع أن يأملوا في سير علاقتنا بشكل جيد، لأننا نستطيع تحقيق الكثير من الأمور العظيمة معا".

وأضاف الرئيس الأميركي أن الرعاية الصحية واحدة من تلك الملفات التي يمكن التعاون بشأنها، واختتم حديثه قائلا: "نظام أوباما كير (الذي وضعه الرئيس الأسبق باراك أوباما) لم ينجح، وأود أن نوفر رعاية صحية ممتازة لشعب بلدنا".