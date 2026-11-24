وجاء الحكم عقب محاكمة استمرت 11 أسبوعا ومداولات امتدت لنحو أسبوع، أمام المحكمة الفيدرالية الابتدائية في بروكلين بولاية نيويورك، ليشكل انتصارا لوزارة العدل الأميركية في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة باتهامات سرقة الأسرار التجارية.

وكان الادعاء العام وصف ممارسات "هواوي"، بأنها "عملية ممنهجة ووقحة للاستيلاء على أسرار الشركات المنافسة".

وتصدرت القضية المشهد الدولي عام 2018، عندما أوقفت السلطات الكندية مينغ وانتشو، المسؤولة التنفيذية البارزة في "هواوي"، بناء على طلب من الحكومة الأميركية.

وأمضت مينغ 3 سنوات قيد الإقامة الجبرية في منزليها الفاخرين بمدينة فانكوفر الكندية، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع المدعين الفيدراليين الأميركيين أتاح لها العودة إلى الصين.

ورغم عودة مينغ إلى بلادها، واصلت واشنطن ملاحقتها القضائية للشركة، من دون إدراجها ضمن المتهمين في القضية، متهمة "هواوي" بالعمل وفق نهج يشبه أنشطة المؤسسات الإجرامية، بهدف الاستيلاء على الأسرار التجارية والتكنولوجية للشركات الأميركية المنافسة.

لكن منذ عام 2019، فرض حظر على "هواوي" يمنعها من بيع منتجاتها في الولايات المتحدة، لذلك قد لا يكون للحكم الذي طال انتظاره تأثير كبير على وضع الشركة ومستقبل أعمالها إلا أنه قد ينعكس سلبا على أنشطتها التجارية.

ودأبت "هواوي" على نفي ارتكاب أي مخالفات، كما رفضت الاتهامات التي تزعم أنها تعمل بتوجيه من الحزب الشيوعي الحاكم في الصين أو لحسابه.

ودانت هيئة المحلفين الشركة في 10 تهم جنائية من أصل 12 وجهت إليها، شملت الاحتيال المصرفي، والتآمر لسرقة أسرار تجارية، والتآمر للاحتيال على الحكومة الأميركية.

في المقابل، برأت هيئة المحلفين "هواوي" من تهمة التآمر لممارسة أنشطة إجرامية منظمة، وهو ما شكل انتكاسة للادعاء العام، إذ أضعف أحد محاور اتهامه الرئيسية، المتمثل في أن الشركة كانت تعمل باعتبارها مؤسسة إجرامية، كما برأتها الهيئة من تهمة التآمر لعرقلة سير العدالة.