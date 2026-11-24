وحقق الديمقراطيون في مجلس النواب أفضل نتيجة لهم في انتخابات عامة منذ عقود، حيث فازوا بما لا يقل عن 259 مقعدا في اكتساح انتخابي لم يحدث منذ عام 1990.

ولا يتيح لهم هذا الفوز فرصا واسعة للحكم فحسب، بل يضعهم أيضا تحت ضغط شديد للوفاء بوعود حملتهم وتنفيذ أولوياتها.

وحتى الآن، رفع الديمقراطيون عدد مقاعدهم في مجلس النواب بمقدار 45 مقارنة بما كان عليه يوم الانتخابات، أي بزيادة 5 مقاعد على المكاسب التي حققوها في انتخابات التجديد النصفي بالولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب عام 2018، حين حصدوا 40 مقعدا إضافيا.

ولم تحسم بعد 3 سباقات أخرى على مقاعد في مجلس النواب، واحد في مينيسوتا ومقعدان في لويزيانا سيتحددان في جولة إعادة في ديسمبر المقبل.

وسيكون للجمهوريين، الذين سيشكلون الأقلية، ما لا يقل عن 173 مقعدا.

وتؤدي هذه النتيجة في مجلس النواب المؤلف من 435 عضوا إلى انقسام السلطة، حيث يسيطر الديمقراطيون أيضا على مجلس الشيوخ، بينما يشغل رئيس جمهوري البيت الأبيض.

ويستعد الديمقراطيون، مدفوعين بهذا الفوز، لطرح برنامج عمل لأول 100 يوم لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، ومواجهة ترامب ببرنامج رقابي واسع خلال ما تبقى من ولايته الثانية.

وستتجاوز أغلبية الديمقراطيين أي أغلبية يحققها أي حزب في الانتخابات منذ انتخاب بيل كلينتون رئيسا للمرة الأولى عام 1992 (258 مقعدا)، وعند انتخاب باراك أوباما عام 2008 (257 مقعدا)، لكنها لن تبلغ الذروة التي سجلها الحزب في عهد فرانكلين روزفلت، حين تجاوزت أغلبيته الحزب الديمقراطي في مجلس النواب 300 مقعد.

وقال النائب الديمقراطي جيسون كرو، عن ولاية كولورادو، وهو عسكري سابق في الجيش: "نعم بكل تأكيد، ينبغي أن نشعر بالضغط".

وأضاف كرو في تصريحات أدلى بها بمبنى الكابيتول: "هناك أشخاص يموتون في هذا البلد، وآخرون يفقدون رعايتهم الصحية ومصادر رزقهم ومزارعهم، ويتعرضون للترهيب على أيدي إدارة الهجرة والجمارك. إذا لم تشعر بإلحاح المسؤولية والضغط في هذا المنصب ولم تكن لديك رغبة ملحة وقوية للغاية في تحقيق مطالب الناس، فلا مكان لك تحت قبة الكابيتول هذه".