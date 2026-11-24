أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص في تحطم مروحية عسكرية أثناء مهمة تدريبية.
ويأتي الحادث بعد 12 يوما من تحطم مروحية أخرى، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.
وذكرت وزارة الدفاع التركية أنه "في إطار مهمة تدريبية، تعرضت مروحية من طراز AS-532 تابعة لقواتنا الجوية لحادث (...) وعمليات البحث والإنقاذ متواصلة".
وأشارت الوزارة إلى أن الحادث وقع في منطقة إسكي شهر وسط البلاد.
وفي 12 نوفمبر، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أربعة عسكريين في تحطم مروحية شرقي البلاد، في حادثة لا تزال أسبابها غير واضحة.