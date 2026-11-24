ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي وشخص مطلع على المناقشات أن المؤيدين للمقترح يرون أن استهداف القيادات الإيرانية قد يتيح لترامب إنهاء الحرب، عبر توجيه رسالة إلى من يتولون السلطة في طهران مفادها أن الولايات المتحدة قادرة على تحديد مواقعهم وقتلهم في أي وقت.

في المقابل، يحذر معارضو المقترح من أن هذه الخطوة قد تدفع القادة الإيرانيين المتبقين إلى التشدد والتمسك بمواقفهم، فضلا عن احتمال تقويض مصداقية واشنطن في أي مفاوضات مستقبلية لإنهاء الحرب. كما حذرت قيادات عسكرية أميركية من أن استهداف المسؤولين الإيرانيين قد يعرض مسؤولين أميركيين لمخاطر أكبر.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة تتمتع بموقف قوي بفضل سيطرتها على مضيق هرمز وتدهور الاقتصاد الإيراني، مؤكدا أن الحصار البحري الذي وصفه بأنه الأكبر في التاريخ، ضمن عملية "المنبوذ الاقتصادي"، والعملية الجديدة "البوابة الحديدية" التي تستهدف طرق الإمداد الإيرانية، سيستمران بكامل قوتهما.

وأضاف أن ترامب يمتلك خيارات عديدة، وسيختار ما يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا مطلقا. ولم يرد البنتاغون على طلب للتعليق.

وكانت إن بي سي نيوز قد أفادت في وقت سابق بأن ترامب يدرس استئناف العمليات القتالية الكبرى داخل إيران، وتوجيه ضربات إلى بنيتها التحتية وأهداف عسكرية أخرى، بالتزامن مع إعلانه أن الولايات المتحدة حققت النصر فعليا في الحرب. كما ذكرت الشبكة الأسبوع الماضي أن واشنطن وطهران تتبادلان الضربات بصورة غير معلنة، في ما يشبه حربا محدودة.

ومن بين الأهداف المحتملة الأخرى منشآت النفط في جزيرة خرج، ومنشآت النفط والغاز في جزيرة قشم، فضلا عن منشآت تخصيب اليورانيوم في موقع يُعرف باسم "جبل الفأس"، وفق خبراء في الشأن الإيراني ومسؤولين أميركيين.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أميركي وشخص مطلع على المناقشات أن تنفيذ عملية تستهدف قادة النظام يتطلب معلومات استخباراتية بالغة الدقة والموثوقية، بما يسمح بتحديد هوياتهم ومواقعهم وعزلهم قبل استهدافهم، نظرا إلى حساسية العملية.