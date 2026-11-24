وقال كاتس، خلال إحاطة صحفية: "علمنا أن إيران بدأت بتطوير أسلحة كيميائية، وهذه قدرة خطيرة"، مضيفا أن السياسة الإسرائيلية تقوم على منع طهران من تهديد إسرائيل بأسلحة الدمار الشامل.

وبحسب هيئة البث، أيدت تصريحات كاتس ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" مطلع الشهر بشأن تحذيرات إسرائيلية لواشنطن من هذا التهديد.

وقال الوزير إن إسرائيل على علم بالأمر منذ فترة، معتبرا أن إيران تسعى إلى امتلاك "سلاح موازن" بعد الضربات التي تعرضت لها.

التعاون مع واشنطن

وذكر كاتس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فكر في شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية مطلع الشهر، لكن الخطوة أجلت، بحسب روايته.

وأضاف: "نرغب في التعاون مع القيادة المركزية للجيش الأميركي، وقد زادت مسألة الأسلحة الكيميائية من إلحاح الوضع".

واتهم الوزير إيران أيضا بتطوير صواريخ بعيدة المدى يصل مداها إلى أربعة آلاف كيلومتر، قائلا إن ذلك سيشكل تهديدا لأوروبا.

ولم يحدد كاتس موعدا متوقعا لامتلاك إيران قدرة على استخدام الأسلحة الكيميائية. وأشارت هيئة البث إلى أن الجيش الإسرائيلي يرى أن التهديد ليس وشيكا، في مقابل دفع رئيس الوزراء ورئيس الموساد باتجاه استئناف العمليات ضد إيران.

البرنامج النووي والتأهب

وفي الملف النووي، تحدث كاتس عن مؤشرات على رغبة إيران في استئناف برنامجها، لكنه قال إنه لم يُرصد تقدم فيه حتى الآن.

واعتبر أن توجيه ضربات إضافية إلى المنشآت النووية قد يعيد البرنامج الإيراني إلى الوراء عقودا، بحسب تقديره.

كما أشار إلى أن مستوى التأهب في إسرائيل ظل مرتفعا لعدة أسابيع، تحسبا لاحتمال لجوء إيران إلى تنفيذ هجوم مباغت.

واتهم كاتس طهران بمواصلة تعزيز قدراتها ودعم حزب الله في لبنان وحماس في غزة، والسعي إلى استعادة نفوذها في مناطق بسوريا.

وتبقى الاتهامات المتعلقة بتطوير الأسلحة الكيميائية منسوبة إلى المسؤولين الإسرائيليين، ولم يتضمن التقرير المعطى ردا إيرانيا عليها أو أدلة منشورة تتيح التحقق منها بشكل مستقل.