وقالت متحدثة باسم الشرطة النمساوية، الثلاثاء، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه لا توجد حتى الآن أي أدلة تشير إلى هوية المتورطين في الحادث.

وكانت لينتس، ثالث أكبر مدن النمسا بعد فيينا وغراتس، قد شهدت انقطاعا واسع النطاق للتيار الكهربائي، إثر تعرض إحدى محطات التحويل الفرعية لأضرار ترجح الشرطة أنها ناجمة عن عمل تخريبي متعمد.

وأوضحت المتحدثة أن البنية التحتية للكهرباء في ولاية النمسا العليا ستخضع خلال الفترة المقبلة لمراقبة أمنية مكثفة، بالتزامن مع تعزيز الدوريات الأمنية.

وأضافت أنه جرى تنبيه السلطات في الولايات النمساوية الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة لحماية منشآت الكهرباء.

وتأتي الواقعة في أعقاب حوادث مماثلة شهدتها ألمانيا المجاورة، حيث ألقت الشرطة، مطلع سبتمبر الماضي، القبض على رجل يشتبه في محاولته تخريب خطوط كهرباء بالقرب من محطات تعمل بالفحم في عدة ولايات ألمانية.

وظهرت حينها رسائل أعلن أصحابها مسؤوليتهم عن تلك الهجمات، وجاء في إحداها أن "توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري جريمة".