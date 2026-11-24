وأورد تقرير نشر على حساب تابع لدار "غولد وول برس" للنشر، المرتبطة بالمديرية الوطنية لحماية أسرار الدولة في الصين، أن المدان، الذي جرى التعريف عنه باسم "ما"، جنّده جهاز استخبارات أجنبي أثناء عمله خارج الصين.

وبحسب التقرير، فإن الشخص الذي جند "ما"، ويدعى "كايلين"، التقاه مرارا، مدعيا في البداية أنه يريد تعلم اللغة الصينية.

وتابع التقرير أن "كايلين وجه تدريجيا هدف لقاءاتهما نحو مواضيع ذات حساسية سياسية"، سعيا للحصول على معلومات بشأن العمليات الصينية في بلد آخر لم يحدده المنشور.

وأضاف أن ""ما" كشف كمية كبيرة من المعلومات الحساسة المتعلقة بالمؤسسات الصينية" في ذلك البلد.

وبعد ذلك، عرّفه كايلين على زميل آخر له هدده بإبلاغ السلطات الصينية عنه إذا رفض التعاون.

وعندها، وافق ما على العمل لحساب شبكة الاستخبارات الأجنبية، ووقع اتفاقا يتضمن بنودا تتعلق بـ"السرية" و"الولاء".

وذكر التقرير أنه تقاضى دفعات مالية شهرية مقابل المعلومات، وزُوّد بـ"كمبيوتر محمول لإرسال المعلومات وتلقيها".

وبعد عودته إلى الصين، بدأ ما "مسارا طويلا في التجسس".

وذكر التقرير أنه "كان يجمع المعلومات المفيدة في وثائق مصنفة طي السرية ومحتويات يطلع عليها في عمله، وفي المساء، بعد العودة إلى منزله، يرتب المعلومات ويرسلها من خلال مواقع ويب للتجسس".

وبحسب المنشور، سرق ما ونقل "أكثر من مئة وثيقة استخباراتية" خلال فترة لم يحددها.

كما أدين بتلقي أكثر من مليون يوان (150 ألف دولار) مقابل 35 معلومة، كان بعضها "في غاية السرية".

ولم يحدد التقرير متى وأين أدين "ما"، أو ما إذا كان حكم الإعدام قد نُفذ بحقه. ونادرا ما تكشف المحاكم الصينية معلومات بشأن قضايا الأمن القومي.