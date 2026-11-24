ووفق القناة 12 الإسرائيلية وموقع "كيكار هشبات"، فإن الإطار المقترح لحل أزمة تجنيد "الحريديم"، يتضمن إلغاء حصص التجنيد والسماح لجميع طلاب المعاهد الدينية المتفرغين للدراسة بمواصلة دراستهم دون التعرض لعقوبات.

ويتضمن المقترح أيضا دعوة من كبار الحاخامات للرجال "الحريديم" الذين لا يدرسون إلى الالتحاق بالجيش الإسرائيلي، وتشديد الرقابة لمنع التسجيل الصوري في المعاهد الدينية، بما في ذلك اعتماد نظام للتحقق من الهوية باستخدام البيانات البيومترية داخل هذه المعاهد، فضلا عن توسيع مسارات الخدمة العسكرية المخصصة للحريديم.

وأشار التقرير إلى أن المحامي راز نيزري، الذي سبق أن أيد إطارا مماثلا، يؤدي دورا محوريا في المفاوضات بصفته ممثلا لآيزنكوت.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" فإن الإطار المقترح سيظل يواجه عقبة قانونية كبيرة، إذ لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة العليا الإسرائيلية ستقر إعفاء واسعا لطلاب المعاهد الدينية دون تحديد حصص أو أهداف للتجنيد، في ضوء أحكامها السابقة التي ألزمت الدولة بتطبيق التجنيد الإجباري.

آيزنكوت يقترب من تشكيل حكومة مع الحريديم

يقود آيزنكوت مفاوضات تكتله مع حزب "يهدوت هتوراه" الحريدي، عقب قرار زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، التخلي عن اعتراضه المستمر منذ سنوات على التعاون مع الأحزاب الحريدية بسبب قضية التجنيد.

وطبقا لتقارير، فقد تعثرت المفاوضات خلال الأيام الأخيرة، فيما يتبقى أمام آيزنكوت نحو أسبوعين من المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة، بموجب التكليف الذي منحه إياه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتجري هذه المفاوضات بالتزامن مع محادثات موازية بين تكتل آيزنكوت وحزب "الليكود"، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن الزعيم الروحي لحزب "يهودية التوراة المتحدة"، الحاخام دوف لاندو، رفض إطارا سابقا اقترحه آيزنكوت بسبب تضمّنه حصصا للتجنيد.

حزب "يشار" يعلّق

ردّ حزب "ياشار" على التقرير بالقول إن المفاوضات تجري عبر عدة قنوات، وإن بعض المعلومات المتداولة غير دقيقة أو غير مكتملة.

وأضاف الحزب في بيان: "نظرا للحساسية البالغة لهذه المسألة، والحرص الشديد الذي نبديه في مساعينا لتشكيل حكومة، سنمتنع عن التعليق على التقارير والتكهنات المختلفة".

كما نفى حزب "يهودية التوراة المتحدة" التوصل إلى إطار متفق عليه، مؤكدا أن التقارير التي تتحدث عن إحراز تقدم في المفاوضات لا تعكس الواقع، وأن أي قرار سيتطلب موافقة القيادة الحاخامية للحزب.

سموتريتش يهاجم مساعي آيزنكوت

انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المقترح الذي تحدثت عنه التقارير، متهما التكتل الساعي إلى إزاحة نتنياهو بتغيير موقفه من تجنيد "الحريديم" لأسباب سياسية.

وكتب سموتريتش على منصة "إكس": "بعد 3 سنوات من الاستغلال الانتهازي لجنود الجيش الإسرائيلي وعائلاتهم، وشن حملة كراهية واسعة ضد الحريديم، يتغير كل شيء فجأة في لمح البصر، مدفوعا بشهوة لا تشبع للسلطة والسيطرة".

واعتبر سموتريتش أن "تحالف الحريديم مع اليسار سيكون خطوة حمقاء ستنقلب عليهم في نهاية المطاف".