وتبدو المحطات للوهلة الأولى روسية، بقوائم موسيقية تضم أغنيات مألوفة من الروك والبانك والبوب، قبل أن تتخللها رسائل مناهضة للحرب وتعليمات للاستسلام.

ورصد مراسلو الصحيفة إحدى هذه الإشارات على طريق قرب مدينة إيزيوم شرقي أوكرانيا، ثم عادوا إلى المنطقة لتسجيل البث والتعرف إلى القائمين عليه. وبعد محاولات للوصول إليهم، أقرت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية بدورها في المشروع.

الموسيقى لجذب المستمعين

بدأ المشروع عام 2024، حين كانت روسيا تستخدم جهاز إرسال قويا في بيلغورود لبث الدعاية إلى منطقة خاركيف. وقال أحد المشاركين إن القوات الأوكرانية سعت إلى التشويش على التردد الروسي واستبداله بمحتوى خاص بها.

واقتصر البث في البداية على دعوات للروس لإلقاء أسلحتهم، ورسائل عن عبثية الحرب، وتحذيرات للمدنيين لإخلاء المناطق القريبة من الجبهة.

لكن القائمين على المشروع أضافوا الموسيقى لاحقا، أملا في جذب الجنود الروس الذين قد يعثرون على التردد أثناء الاستماع إلى الراديو.

واستعان الفريق في البداية بالذكاء الاصطناعي لإنتاج أغنيات تستحضر الماضي السوفياتي، أو تعديل كلمات أعمال موجودة. أما حاليا، فتشكل الأغنيات الروسية الشهيرة غير المعدلة معظم قوائم التشغيل في منطقة خاركيف، وفقا للتقرير.

محطات تتغير بحسب الجبهة

تدير القوات الأوكرانية شبكة من أجهزة الإرسال، تختلف برامجها من قطاع إلى آخر، بحيث يبدو كل منها كأنه محطة محلية.

وتتخلل الأغنيات أخبار مرتبطة بالمنطقة المعنية على الجبهة، ومواد عن أسرى الحرب من المنظور الأوكراني، إضافة إلى إرشادات للاستسلام.

وفي منطقة دونيتسك، تبث إحدى المحطات باسم "إذاعة اختر الحياة"، بينما تحمل المحطة في محيط إيزيوم اسم "إذاعة المشاة".

ويتولى تقديم برامج الأخيرة وإدارة محتواها عسكري، يستخدم الاسم الحركي "هيومانيست"، ويقول إن الهدف الرئيسي هو تقويض رغبة الجنود الروس في مواصلة القتال.

وأوضح أن العمل لا يحتاج إلى استوديو متكامل، بل يجري من غرفة عادية، باستخدام حاسوب محمول لتجميع المقاطع الصوتية وربطها.

الحنين أداة للتأثير

قال "هيومانيست" إن المحطة تسعى إلى خلق أجواء يغلب عليها الحنين والنعاس، واختيار أغنيات تثير الاشتياق إلى الوطن وتسلط الضوء على الموت والمعاناة المرتبطين بالحرب.

ويستند الاختيار خصوصا إلى أغنيات مناهضة للحرب، بعضها ارتبط بالحرب السوفياتية، ويأمل القائمون على البث أن تجد رسائلها صدى لدى الجنود الروس.