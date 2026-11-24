وتعكس هذه الخطوة توجها أميركيا لإعادة توظيف القاعدة الصناعية المدنية في خدمة الصناعات الدفاعية، عبر نقل إنتاج المسيّرات من شركات دفاعية صغيرة ومحدودة القدرات إلى نموذج التصنيع واسع النطاق، مستفيدة من خبرات قطاع السيارات في الإنتاج الكمي.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمضى مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أشهرا في التواصل مع شركات صناعة السيارات وسلاسل التوريد التابعة لها، بهدف زيادة إنتاج معدات عسكرية تشمل الصواريخ والشاحنات التكتيكية.

ويأتي التوجه نحو المسيّرات في إطار هذه الجهود، بعدما أصبحت أنظمة الاستطلاع والهجوم غير المأهولة عنصرا أساسيا في النزاعات حول العالم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن التصور المطروح يقوم على تزويد شركات السيارات الشركات المتخصصة في تصنيع المسيّرات بالمكونات اللازمة، بدلا من تولي إنتاج الطائرات كاملة.

ومن بين الخيارات التي يجري بحثها، تصنيع "جنرال موتورز" محركات للطائرات المسيّرة، لكنها ستكون أقرب في حجمها إلى محركات جزازات العشب منها إلى محركات السيارات.

كما التقى مسؤولون في وزارة الدفاع قادة في شركتي "فورد موتور" و"ماجنا إنترناشونال" الكندية المتخصصة في صناعة مكونات السيارات، إلى جانب شركات أخرى من داخل قطاع السيارات وخارجه.

ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاقيات نهائية، إذ لا تزال المحادثات في مراحلها التمهيدية، فيما تلقى مسؤولو إدارة الرئيس دونالد ترامب ردود فعل متباينة من المديرين التنفيذيين في قطاع السيارات.

ملايين المسيّرات ومحدودية الإنتاج

يعتزم البنتاغون شراء ملايين الطائرات المسيّرة خلال السنوات المقبلة، لكن مسؤولين في وزارة الدفاع يرون أن الشركات الأميركية العاملة في هذا المجال، وكثير منها شركات صغيرة تفتقر إلى الخبرة والقدرات التصنيعية اللازمة، ولا تستطيع تلبية حجم الطلب المتوقع.

وبدأت الولايات المتحدة حديثا توطين بعض عمليات تصنيع مكونات المسيّرات، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبطئه لدى الشركات الأميركية التي تسعى إلى تلبية المواصفات العسكرية. وفي المقابل، هيمنت الصين على صناعة المسيّرات العالمية لأكثر من عقد، وأصبحت المورد الرئيسي أو الوحيد لكثير من مكوناتها.

ويأمل البنتاغون في الاستفادة من قدرات شركات السيارات على الإنتاج بكميات ضخمة، لتجاوز هذه العقبات وزيادة المعروض من المسيّرات العسكرية.

لكن دخول هذا المجال يطرح تحديات أمام شركات السيارات الكبرى ومورديها، إذ تعد المسيّرات الصغيرة القابلة للاستبدال، التي أصبحت أحد أبرز ملامح الحرب في أوكرانيا، منتجات منخفضة هامش الربح، ما قد يجعل تصنيعها مصدرا للخسائر بالنسبة إلى هذه الشركات.

كما تخشى شركات السيارات من أن يتعارض العمل في قطاع الصناعات الدفاعية مع أنشطتها الأساسية، فضلا عن المخاطر المرتبطة بسمعتها جراء المشاركة في إنتاج الأسلحة، وتقلب الطلب الحكومي، وعدم اليقين بشأن موافقة الكونغرس سنويا على التمويل.

وتعد "فورد" من أكثر الشركات تحفظا تجاه تصنيع الأسلحة، إذ اقتصرت مشاركتها في السابق على تزويد البنتاغون بالمركبات والمعدات التي تتوافق بصورة أكبر مع أنشطتها التجارية المعتادة.

قيادة عسكرية لتوحيد الإنتاج

وللتعامل مع مخاوف الشركات، يدير البنتاغون جهوده لتوسيع إنتاج المسيّرات من خلال قيادة قتالية برتبة أربع نجوم، أنشأها وزير الدفاع بيت هيغسيث خلال الخريف الجاري.

وتهدف القيادة الجديدة إلى توحيد جهود تطوير المسيّرات وإنتاجها عبر مختلف أفرع الجيش الأميركي، انطلاقا من تصور يرى أن العقود الأكبر حجما تجعل التصنيع أكثر جدوى وربحية للشركات.

وستركز الشركات المشاركة على إنتاج مكونات تشمل المشغلات والمحركات وأجهزة الاستشعار وتقنيات الليدار، إلى جانب قطع أخرى تدخل في تصنيع الطائرات المسيّرة.

ويتوقع البنتاغون أن يتراوح حجم سوق الطائرات العسكرية المسيّرة بين 20 و30 مليار دولار سنويا، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن الوزارة مستعدة لتقديم مبالغ كبيرة لشركات صناعة السيارات لتشجيعها على دخول هذا المجال.

وتشترك هذه البرامج في هدف تطوير نظام قادر على البقاء في الجو بحثا عن هدف أو انتظارا له، لكن اختلاف المواصفات التي وضعتها الوحدات العسكرية المشرفة على كل برنامج أدى إلى تعقيد عملية التطوير والإنتاج.

جنرال موتورز

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها "وول ستريت جورنال"، أبدت "جنرال موتورز" اهتماما كبيرا بالمشاركة في مشروعات عسكرية، استجابة لطلبات من مسؤولين دفاعيين رفيعي المستوى.

وأكدت الشركة، في بيان، التزامها بتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية.

وكانت شركة صناعة السيارات، التي تتخذ من ديترويت مقرا لها، قد وقعت اتفاقا في وقت سابق من العام الجاري لتصنيع مكونات هيكلية لصواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي التابعة لشركة "لوكهيد مارتن".

كما تجري "جنرال موتورز" محادثات مع شركتي "RTX" و"L3Harris Technologies" بشأن صفقات مماثلة، وفق أشخاص مطلعين على هذه المحادثات.

ولم يقتصر الاهتمام بالفرص الدفاعية على الشركات الكبرى، إذ اتجهت شركات أصغر تعمل في قطاع توريد مكونات السيارات إلى هذا المجال.

ففي أبريل الماضي، دخلت شركة "لاكس إنتربرايزز"، وهي شركة عائلية لتوريد قطع غيار السيارات في ولاية ميشيغان، مجال المسيّرات من خلال الاستحواذ على حصة في شركة متخصصة في التعاقدات الدفاعية.

وقال ممثل عن الشركة إنها أجرت محادثات مع نحو 30 شركة مصنعة للطائرات المسيّرة، وبدأت بالفعل إنتاج مكونات تدخل في تصنيعها.

مسيّرات على غرار "شاهد" الإيرانية

وفي سياق متصل، قال مسؤول دفاعي أميركي كبير سابق إن واشنطن درست الاستعانة بشركات صناعة السيارات للمساعدة في إنتاج طائرة "لوكاس" المسيّرة، المصممة على غرار الطائرة الإيرانية "شاهد".